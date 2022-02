Incontro sul premio Wigwam ad Arzergrande

Per partecipare all’incontro, in presenza e nel rispetto delle prescrizioni Covid-19: direzione@wigwam.it o tramite WhatsApp +39 333 3938555

Fissato per mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 18 al Municipio di Arzergrande (Pd) l’incontro informativo/formativo per i giovani del territorio sulle attività del progetto regionale dei Cantieri di Esperienza Partecipativa cui è collegato anche il Premio Wigwam Stampa Veneta 2022 “Nuove generazioni per Comunità Resilienti”.

L’illustrazione del Progetto, cui localmente aderiscono, oltre al Comune di Arzergrande, anche la Pro Loco di Arzergrande e Vallonga, l’Associazione Sphera Pedagogica e l’Associazione La Corte dei Miracoli, sarà introdotto da Teresina Ranzato – Vicesindaco e Assessore e da Stefano Massari, Consigliere ed avrà come relatore Efrem Tassinato, giornalista nonché Presidente di Wigwam APS Italia, associazione capofila del progetto regionale.

Le attività dei Cantieri Partecipativi sono rivolte a giovani under 25 anni, e il Premio connesso mette in palio riconoscimenti in denaro, per articoli e video, all’insegna del recupero, della condivisione, della valorizzazione e consegna alle nuove generazioni, della memoria dei nostri anziani, quale patrimonio della cultura immateriale delle Comunità Locali.

Il Premio, promosso dalla Rete delle Comunità Locali Wigwam del Veneto è supportato dal partenariato di ANCI del Veneto, dall’Ordine dei Giornalisti e dalle associazioni regionali della Stampa: Sindacato Giornalisti FNSI, ARGAV, UCSI, UNGP, Assostampa Padova oltre che dalla sede in Veneto di UNAGA. Vi collaborano, tutte le Comunità Locali Wigwam del Veneto, il Festival del Viaggiatore e AICQ del Triveneto. Si tratta di un partenariato aperto al quale si vanno aggiungendo singoli comuni, scuole di ogni ordine e grado ed associazioni.

Sono previsti tre premi di 300 euro per elaborati individuali, uno per ogni categoria di età: under 14, 15-18, 19-25 anni. Un premio di 800 euro di gruppo per il miglior insieme di almeno 12 elaborati. Ed un premio di 600 Euro per il miglior video realizzato da un gruppo partecipato da almeno 12 componenti.

Una occasione per i giovani per iniziare ad essere protagonisti del futuro loro e dei propri territori.

Per partecipare all’incontro, in presenza e nel rispetto delle prescrizioni Covid-19: direzione@wigwam.it o tramite WhatsApp +39 333 3938555.

