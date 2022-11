Incontro di presentazione dell’aggiornamento della zonizzazione della futura Riserva della Biosfera dei Colli Euganei

Dopo aver presentato la proposta di zonizzazione nell’incontro pubblico svoltosi a Teolo il 26 ottobre u.s, dopo aver raccolto le proposte di modifica e integrazione arrivate in questo periodo, il Parco Regionale dei Colli Euganei, in quanto soggetto coordinatore del percorso di candidatura a Riserva della Biosfera MAB UNESCO, organizza l’incontro di presentazione della bozza aggiornata della zonizzazione sviluppata per la futura Riserva della Biosfera, in programma per

Lunedì 28 novembre 2022 alle ore 17.30

presso la Sala Consigliare del Comune di Battaglia Terme

Questi incontri sono realizzati nell’ambito del percorso di candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO in cui si prevede una serie di attività di animazione territoriale e di progettazione partecipata che s’intende sviluppare con il coinvolgimento dei portatori di interesse attivi nel territorio. Nello spazio web predisposto all’interno del sito del Parco per la divulgazione delle informazioni sulla candidatura è possibile scaricare tutta la documentazione di riferimento.

Cogliamo l’occasione per ricordare anche gli altri strumenti di comunicazione attivati; a questo il link è possibile sottoscrivere l'iscrizione alla newsletter dedicata e restare aggiornati sulle attività del progetto: https://gmail.us14.list-manage.com/subscribe?u=61fc619c5a2e494cbe8f6de9d&id=7d7cefa2f1; per maggiori informazioni è attivo un indirizzo mail dedicato biosferacollieuganei@gmail.com e un account facebook dedicato @Biosferacollieuganei.

