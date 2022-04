“La salute al Centro”: ad Albignasego, all'Ipercity, l'incontro dedicato alla prevenzione femminile

Il 20 e il 27 aprile, al Centro Commerciale Ipercity, si terranno due incontri del ciclo “La salute al Centro” dedicati ai temi della prevenzione, declinati al maschile (mercoledì 20 aprile) e al femminile (mercoledì 27 aprile).

Gli incontri saranno gratuiti con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.gruppodatamedica.net/novita/salute-al-centro/

I due eventi, che hanno il patrocinio del Comune di Albignasego, sono il frutto della collaborazione tra il Centro Commerciale Ipercity e SYNLAB, azienda leader in Europa nel settore della medicina di laboratorio e della diagnostica medica, e nascono dalla volontà di valorizzare il tema della prevenzione, contribuendo a quell’attenzione che sempre più emerge come necessaria per “guadagnare salute”.

Sul territorio SYNLAB è presente con numerosi Punti Prelievo destinati alle analisi mediche e strutture poliambulatoriali, proprio come il Centro SYNLAB Euganea Medica situato accanto al Centro Ipercity.

Dopo aver ospitato nel 2021 un evento di due giorni per offrire mammografie ed ecografie gratuite, continua l’impegno di Ipercity su questo campo, dando spazio a questa importante collaborazione con SYNLAB: mercoledì 20 aprile si parlerà di «Prevenzione maschile: come mantenersi in salute», con la Dr.ssa Maria Cristina Pasqualetto, Medico Specialista in Cardiologia, e il Dott. Salvatore Durante, Medico Specialista in Urologia.

Il 27 aprile sarà invece il momento di «Prevenzione femminile: come mantenersi in salute», con la Dr.ssa Antonella Agnello, Medico Specialista in Ginecologia e Direttrice Sanitaria del Poliambulatorio SYNLAB Euganea Medica e la Dr.ssa Geeta Giulia Costa, Medico Specialista in Cardiologia.

«I due eventi mirano a sottolineare l’importanza della prevenzione e offrono due occasioni di approfondimento, per tutti: quelle a essere toccate sono infatti tematiche per le quali ogni persona dovrebbe avere un’attenzione particolare, partendo dalla prevenzione per arrivare allo stile di vita e al quotidiano” afferma Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity. “Durante la pandemia legata al COVID-19 molte persone si sono trovate a dover rimandare check up e controlli, mettendo a rischio la loro salute. Il nostro obiettivo vuole essere quello di sensibilizzare e dare sostegno alle strutture mediche e di prevenzione».

«Prevenzione e salute sono concetti sempre più connessi e quotidianamente siamo impegnati non solo nella cura dei nostri pazienti, ma contribuiamo anche a diverse iniziative di educazione alla salute sul territorio” afferma la Dr.ssa Antonella Agnello, Medico Specialista in Ginecologia e Direttrice Sanitaria del Poliambulatorio SYNLAB Euganea Medica. “Siamo quindi lieti di collaborare a progetti di sensibilizzazione come questo, per coinvolgere le persone verso attenzioni e comportamenti che possono contribuire a antenersi in salute».

Info sull'evento

Gli incontri, ad ingresso gratuito con posti limitati, si svolgeranno al Centro Commerciale Ipercity mercoledì 20 e mercoledì 27 dalle ore 18.30 alle ore 19.30.

Per maggiori informazioni

