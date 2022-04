On life, l'università dei bambini: incontro con Rodolfo Bisatti

"On life" e? una commedia che nasce dall’esigenza di muovere il dialogo intorno al sistema educativo. I nativi digitali usano strumenti diversi di apprendimento e la scuola rischia di non essere più? all’altezza del compito che si pone. Il mondo dei bambini di oggi e? precluso agli adulti, che spesso si limitano a giudicarlo senza tentare di comprenderlo. Questo progetto di film propone un ribaltamento dei piani e vede i piccoli insegnare ai grandi. L’artefice di questa sperimentazione e? una nobildonna, Olimpia, che riunisce sotto il suo tetto alcuni minori “disobbedienti” allontanati dalla società civile. La pandemia ha fatto affiorare la differenza radicale tra generazioni, quella dei Boomer e la Generazione Z.

Il progetto cinematografico che presentiamo ribalta il campo educativo e propone ai piccoli di salire in cattedra per spiegare agli adulti come funziona l’alfabeto infuocato del divenire. Durante la serata l’autore Rodolfo Bisatti, in collegamento con Laura Pellicciari – Kineofilm, e alcuni professori dell’Università dei Bambini, racconteranno com’è strutturata l’idea e come diventerà un film.

Si terrà inoltre la proiezione di un promo e relativa discussione per rendere il progetto partecipativo.

Rodolfo Bisatti. Autore e ricercatore audiovisivo. Tra le sue opere: La Terra, La Valle, Case, Il Giorno del Falco, La Donna e il Drago, Voci nel Buio, La Crudeltà del Mare, Al Dio Ignoto. Tra i progetti di ricerca: Memory 2000, Art of Memory, VAM Video Alfabetizzazione Multisensoriale. Collabora come docente presso: Istituto di Ricerche Economiche e Sociali I.R.E.S. - Regione F.V.G. e con il Consorzio Italiano di Solidarietà ICS.

Informazioni e contatti