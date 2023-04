All'Orto botanico di Padova "La scienza dell’incredibile"

Le nostre convinzioni trasformano il modo in cui percepiamo il mondo. Per capire come si formano, occorre comprendere come l’evoluzione abbia reso il cervello umano un sistema formidabile per la sopravvivenza della specie. Attraverso la narrazione di alcune storie incredibili vengono indagate le radici biologiche e psicologiche che alimentano la necessità di credere, dimostrando come applicare il ragionamento scientifico avvalendosi dell’unico antidoto possibile contro il pregiudizio e la superstizione: una curiosità inesauribile.

