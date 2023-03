“Contemporaneità e balletto”, primo incontro di storia della danza a Vigonza

Orario non disponibile

Un evento unico, di grande importanza culturale, per la prima volta nel territorio padovano un ciclo di incontri che trattano il tema della Storia della Danza e del Balletto utili per un apprendimento profondo e consapevole della Danza Contemporanea e dei suoi nuovi linguaggi.

Con il patrocinio della Città di Vigonza e la collaborazione di varie associazioni, Padova Danza organizza e presenta sabato 25 marzo 2023 alle ore 15 presso la Sala Consiliare del Castello dei Da Peraga di Vigonza (Padova) il primo appuntamento sulla Storia della Danza tenuto dall’esperta Francesca Pedroni, docente di Storia della Danza e del Balletto all’Accademia Teatro alla Scala di Milano, giornalista e critica di Danza.

Durante questo primo incontro si parlerà di contemporaneità e balletto e verrà approfondita l’arte trasformista della Danza, tra tecnica, repertorio e ricerca.

Un volo tra Ottocento e anni Duemila alla scoperta di capacità di invenzione e reinvenzione.

Tracce sulle quali intercettare ed analizzare una moltitudine di autori, da Marius Petipa a Marcos Morau, da William Forsythe e David Dawson per interrogarsi sulla danza e il balletto oggi.

Sabato 13 maggio, h 15 e Sabato 8 luglio 2023, h 15 i prossimi due appuntamenti per completare e istruire gli appassionati della danza ad un approccio critico per dare forma ad un giudizio personale e analizzare in modo più oggettivo quanto lo sfaccettato mondo della danza ci offre.

Incontro aperto a tutti,

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Gradita la prenotazione.

Info | Padova danza A.S.D.

Via Antonio Grassi, 33 | 35129 Padova

cell | 348 2947552

mail | padovadanzacomunica@gmail.com

Info web

https://www.padovadanza.it/storia-della-danza-con-francesca-pedroni-25-marzo-23/

