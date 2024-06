L’incontro "Trittico vitivinicolo 2024", una storia già vista: un meteo anomalo fa “impazzire” i viticoltori

Un andamento climatico invernale più caldo della norma ma con piogge frequenti, seguito da un clima primaverile che non si ricorda da tempo, con precipitazioni abbondanti e continue, fenomeni grandigeni ed estremi e temperature fresche al di sotto della norma del periodo, almeno fino a inizio giugno, sta portando qualche difficoltà e preoccupazione anche al settore vitivinicolo. Dal punto di vista fitosanitario, infatti, si sono create le condizioni ideali per la diffusione di infezioni e malattie fungine, oltre alla presenza di numerosi insetti parassitari. Al momento, lo stato fenologico, in considerazione delle buone temperature registrate fino a metà aprile, è in anticipo di una decina di giorni rispetto al consueto periodo di germogliamento.

Il punto sul panorama fitosanitario e vegetativo del vigneto veneto alla vigilia dell’estate, la valutazione delle primissime stime di produzione e gli ultimi aggiornamenti sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari consentiti a livello regionale sono i temi che verranno affrontati il prossimo venerdì 21 giugno alle ore 10 in occasione del primo incontro dell’ormai storico Trittico Vitivinicolo, promosso da Veneto Agricoltura, con Regione del Veneto, ARPAV e UVIVE.

L’appuntamento si svolgerà online, sulla pagina Facebook di Veneto Agricoltura, iscrizione al link: https://1trittico2024.eventbrite.it.

Sarà l’occasione per analizzare l’andamento meteo del primo semestre 2024, in rapporto alla coltura della vite (a cura di ARPAV), e verificare lo stato di salute del vigneto nelle diverse aree di produzione della nostra regione (con la relazione di Patrick Marcuzzo del CREA-VE di Conegliano). Seguiranno gli interventi dei rappresentanti della Regione del Veneto (Barbara Lazzaro, U.O. Agroambiente), che presenteranno ai viticoltori le ultime novità normative e le buone pratiche per un corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari ammessi per la viticoltura in modo da garantire il rispetto dell'ambiente e di quello acquatico in particolare.

Programma

Saluti

Nicola Dell’Acqua, Direttore di Veneto Agricoltura

Pierclaudio De Martin, Presidente Unione Consorzi Vini Veneti DOC e DOCG (UVIVE)

Federico Caner, Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto

Andamento meteo nel primo semestre 2024 nel Veneto

a cura di ARPAV - Servizio Meteorologico di Teolo (PD)

Stato vegetativo e fitosanitario del vigneto veneto e prime indicazioni di produzione

Patrick Marcuzzo, CREA Viticoltura ed Enologia di Conegliano (TV)

Rispetto dell'ambiente acquatico: norme, buone pratiche, novità

Barbara Lazzaro, U.O. Agroambiente – Regione del Veneto

Coordina: Alessandra Liviero

Veneto Agricoltura – U.O. Economia e Comunicazione

Info web

https://1trittico2024.eventbrite.it.

https://www.facebook.com/VenetoAgricoltura/

https://www.venetoagricoltura.org/luogo/facebook-veneto-agricoltura/

Foto articolo da comunicato stampa