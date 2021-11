Tavola rotonda e visita alla Villa dei vescovi nell’ambito dell’iniziativa #FAIperilclima

Fino al 12 novembre si tiene a Glasgow la conferenza ONU sul cambiamento climatico (COP26) nel corso della quale capi di stato e di governo di quasi 200 Paesi, esperti, organizzazioni e imprese si stanno confrontando per capire come agire per arrestare e mitigare il riscaldamento globale. Per accompagnare i lavori di questo momento storico, cruciale per le politiche ambientali del futuro, e per sensibilizzare il grande pubblico al tema del riscaldamento globale, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ha deciso di fare la sua parte con l’iniziativa #FAIperilclima.

Visite guidate

La Fondazione ha organizzato dal 23 ottobre al 14 novembre una serie di visite speciali, passeggiate guidate e conferenze con esperti in climatologia, geologia, botanica, zoologia e agronomia che guidano il pubblico a osservare e toccare con mano gli effetti concretissimi del cambiamento climatico sugli ambienti di cui il FAI si prende cura, e illustrano strategie e progetti di adattamento e mitigazione, già avviati o futuri, dai grandi lavori alle buone pratiche che tutti possiamo e dobbiamo adottare. La varietà straordinaria dei Beni del FAI, dalle Alpi alla Sardegna, dai pascoli alle zone umide, dal Negozio Olivetti in Piazza San Marco a Venezia al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento, consente di approfondire i diversi effetti del cambiamento climatico che minaccia gli ecosistemi naturali, la biodiversità e le colture tradizionali, ma anche i paesaggi urbani e i monumenti storici: la salute dell’ambiente e la nostra.

La tavola rotonda a Villa dei Vescovi

Tra gli appuntamenti in calendario, domenica 14 novembre alle ore 11 , a Villa dei Vescovi, Bene del FAI a Luvigliano di Torreglia (PD) , avrà luogo una tavola rotonda sul tema dei cambiamenti climatici e sugli effetti che si possono riconoscere in Veneto. Nel corso dell’incontro, Alberto Gobbi, socio onorario dell’Associazione Meteo in Veneto e socio ordinario dell’Associazione MeteoNetwork ONLUS, e Francesco Rech, Collaboratore Tecnico di ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, condurranno il pubblico alla comprensione, attraverso una serie di casi studio, dei fenomeni meteorologici estremi sempre più intensi e ravvicinati in Veneto (grandine, fulmini, le cosiddette bombe d’acqua), degli andamenti nel tempo delle temperature e delle precipitazioni e degli interventi di adattamento e mitigazione messi in campo nella regione.

La visita

La giornata proseguirà con una visita alle ore 13 nel parco della Villa: un’occasione per “leggere il giardino come un quaderno” e confrontarsi con le sfide più attuali. La grave crisi climatica e ambientale che stiamo attraversando ci coinvolge infatti anche nella manutenzione e conservazione dei giardini, dai più grandi ai più piccoli: riconoscerne i segni e individuare le modalità di intervento per un “giardiniere” più responsabile e consapevole è un primo passo per fare la nostra parte. Guidati dalla paesaggista Emanuela Orsi Borio, Responsabile dei Giardini e Parchi Storici del FAI, e da Alessandro Armani, Property Manager di Villa dei Vescovi, una passeggiata nel “giardino” della villa consentirà di leggerne la storia e l’evoluzione nel tempo fino ai giorni nostri, con un approfondimento dedicato alla manutenzione e alla scelta del verde nel nuovo scenario.

In breve

Il giardino storico: manutenzione e conservazione

Tavola rotonda e visita alla Villa nell’ambito dell’iniziativa #FAIperilclima

Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)

domenica 14 novembre 2021

Ingresso libero alla tavola rotonda.

​Prenotazione obbligatoria per visita guidata tramite il sito https://fondoambiente.it/eventi/il-giardino-storico-manutenzione-e-conservazione

Alberto Gobbi

Alberto Gobbi, socio onorario dell’Associazione Meteo in Veneto e socio ordinario dell’Associazione MeteoNetwork ONLUS, Dottore di Ricerca in Idronomia Ambientale presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università di Padova. Coordinatore del team di autori per la stesura del libro “Temporali e Tornado” (Alpha Test, 2020), è autore del sito https://www.fenomenitemporaleschi.it/ e relatore a vari corsi di formazione per osservatore di fenomeni meteo intensi e cacciatore di temporali. Attualmente lavora presso l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po come istruttore tecnico.

Francesco Rech

Francesco Rech, Collaboratore Tecnico di ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto in servizio presso l’Unità Organizzativa Meteorologia e Climatologia, è un esperto di misure meteorologiche al suolo. Da diversi anni si occupa dell’elaborazione dei dati meteo-climatici per il territorio Veneto e attualmente sta seguendo diversi progetti europei a cui ARPAV partecipa, focalizzati sulle tematiche dei cambiamenti climatici e delle misure di adattamento.

Emanuela Orsi Borio

Emanuela Orsi Borio, paesaggista di formazione agronomica, da sempre opera nel campo dell’analisi del paesaggio, della progettazione e della pianificazione del verde. Ha condotto diversi studi sui giardini, non solo da un punto di vista naturalistico e botanico, ma anche paesaggistico e storico-evolutivo. Dal 2017 coordina la manutenzione dei Giardini e Parchi Storici FAI.

---

Il calendario degli Eventi nei Beni FAI 2021 è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Delicius, che rinnova il sostegno al FAI affiancandosi per la prima volta al progetto, e di Pirelli che conferma per il nono anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI.

Ingressi e modalità di partecipazione:

Tavola rotonda: ingresso gratuito.

Visita guidata: biglietto intero 20 euro; ridotto (6-18 anni) e studenti 10 euro; iscritti FAI e residenti nel Comune di Luvigliano di Torreglia 6 euro.

La tavola rotonda è a ingresso libero, la visita è su prenotazione.

L’esibizione del Green Pass è obbligatoria; portare mascherina e gel disinfettante per le mani.

Per informazioni : faivescovi@fondoambiente.it; tel. 049 9930473 - https://www.faiperilclima.it/

Info web

https://fondoambiente.it/eventi/il-giardino-storico-manutenzione-e-conservazione

Foto articolo - Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)Foto (C) FAI - Fondo Ambiente Italiano_2012