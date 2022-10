Incontro dedicato ai futuri volontari per Sos Telefono Azzurro

Fondazione SOS Telefono Azzurro cerca volontari per sostenere i progetti e le proprie attività sul territorio di Padova. Per questo organizza una serata di presentazione giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 20.30, presso CSV di Padova in via Gradenigo 10.

Il Gruppo Volontari Telefono Azzurro di Padova è presente in città dal 1997; la Fondazione, nata nel 1987 per volere del Professor Ernesto Caffo, ancora presidente, ha come scopo la difesa dei diritti dell'infanzia, sostiene le potenzialità di crescita di bambini e adolescenti e li tutela da abusi e violenze che possano pregiudicarne il benessere fisico e psicologico.

Telefono Azzurro è linee di ascolto e di intervento (telefoniche 19696, 114, 116000 e online) interventi di emergenza in caso di calamità, progetti per i figli dei detenuti nelle carceri Due Palazzi, progetti sul territorio e prevenzione tramite educazione e sensibilizzazione nelle scuole padovane, verso gli adulti e verso chi partecipa agli eventi nazionali e locali di raccolta fondi.

