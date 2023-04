Incroci di genere con "Legami famigliari, solitudine e isolamento dei giovani nell'era del Covid"

A marzo sono ripresi gli appuntamenti di Incroci di genere, la rassegna dell’Università di Padova, che si propone di dar voce alle diverse forme con cui l’arte della scrittura soggettiva fa emergere l’esperienza di soggetti in trasformazione, al di là di ogni stereotipo. Organizzato dal Centro di Ateneo Elena Cornaro per i saperi, le culture e le politiche di genere, in collaborazione con l'Ufficio Public engagement dell’Area Comunicazione e Marketing dell’Università di Padova, e imperniato sul confronto tra donne e uomini dell’Università e del territorio, il ciclo Incroci di genere rientra nelle iniziative di promozione e impegno per una cultura della parità delle donne dell’Ateneo.

Visti gli eventi che negli ultimi anni hanno avuto un impatto diretto sulle singole esistenze e sui legami sociali, l'edizione 2023 della rassegna si propone di approfondire i temi della solitudine e dell'isolamento nel corso di sei appuntamenti online, dal 29 marzo al 25 maggio. Gli incontri si svolgono in streaming su piattaforma Zoom all’indirizzo https://unipd.zoom.us/j/83976208594 tutti con inizio alle ore 17.

Solitudine e isolamento sono divenute parole ricorrenti e in alcuni casi velate da un amaro senso di perdita. Nel presente anche situazioni di aperto conflitto richiamano i rispettivi lemmi, incidendo profondamente su assetti sociali. Il ciclo di incontri Incroci di genere, nel solco avviato da anni intorno alle differenze di genere, si prefigge di esplorare le forme di discorso e le pratiche intorno a questi termini.

Il primo appuntamento di questa edizione si terrà online, mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 17.

Saranno Francesca Vianello e Alessandro Maculan, docenti dell’Università di Padova, ad approfondire i temi della solitudine e dell’isolamento nell’esperienza della carcerazione, aggravati dalla difficile gestione dell’epidemia del Covid, nell’incontro intitolato “L'ombra lunga del carcere: solitudini, relazioni, affetti nell'epoca della pandemia”.

Francesca Vianello, delegata per il Progetto Università in carcere è docente di Sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università di Padova. È direttrice del Master interateneo in Criminologia critica e sicurezza sociale dell’Università di Padova e di Bologna e responsabile scientifico di Progetti di ricerca europei e nazionali sul tema dell’esecuzione penale, delle condizioni di detenzione e delle alternative al carcere. È autrice e curatrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali sulla ricerca in carcere e sul diritto allo studio delle persone in regime di detenzione.

Componente del Consiglio direttivo della Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (CNUPP). Nel 2014 è stata tra i promotori della prima Conferenza nazionale sull’Istruzione universitaria in carcere.

Di seguito sono elencati i successivi appuntamenti degli Incroci di genere dell’edizione 2023:

Giovedì 27 aprile 2023, ore 17, Legami famigliari, solitudine e isolamento dei giovani nell'era del Covid

Daniela Cherubini, Università di Milano Bicocca

Luca Trappolin, Università di Padova

Giovedì 11 maggio 2023, ore 17, Intimo fluire della solitudine nella scrittura di Sally Rooney e nel film "Ma nuit" di Antoniette Boulat

Maria Rizzarelli, Università di Catania

Rosamaria Salvatore, Università di Padova

Giovedì 18 maggio 2023, ore 17 – Unico appuntamento in presenza al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Aula 1, Complesso Beato Pellegrino e su piattaforma Zoom - Voci sull'Iran

Renzo Guolo, Università di Padova

Biancamaria Filippin, dottoressa di ricerca in Letteratura Persiana, Università di Napoli L’Orientale

Najmeh Khademi, studentessa Università di Padova

Maryam Amir Farshi, artista

Giovedì 25 maggio 2023, ore 17, Azzurra solitudine, pensare da soli per agire insieme

Federica Negri, Istituto Universitario Salesiano Venezia

Alberto Giacomelli, Università di Padova

Maggiori informazioni sul programma sono disponibili all’indirizzo

https://www.unipd.it/incroci-genere

