"Dopo aver fatto saltare le piazze e i club di Bologna, sulla gigantesca pista dell’ atterra per la prima volta a PADOVA l’astronave INDIE POWER per festeggiare la primavera e portare un po’ di pace in questi pazzi anni ‘20.

Indie power è atmosfera da concerto, è un enorme abbraccio collettivo, è un coro esagerato sulle canzoni che più di ogni altra cosa stanno raccontando la nostra generazione.

Indie power è il primo party universitario totalmente dedicato alla nuova scena indie/itpop italiana.

Pront* a saltare, abbracciarvi, farvi foto mosse, piangere, sudare, gridare tutta la notte?

Appuntamento vnerdì 25 marzo, nella nostra nuova casa, l’Hall.

Ad aprire la serata il concerto pazzesco di EVANDRO, astro nascente dell’itpop italiano che qui presenterà ufficialmente il suo nuovo album “Tutto”

Tutto ciò sotto la splendida cornice dell’HALL e sulle note di artisti come Tananai, Calcutta, Gazzelle, Frah Quintale, Blanco, Ariete, Coez, Lo Stato Sociale, Pop X, Carl Brave, Franco 126, Cosmo, Fulminacci, Psicologi, Pinguini Tattici Nucleari…e tanti altri

Line up

22.30: #PRIMADELLINDIE – DjSet 100% Cantautorato Italiano

23.00: EVANDRO Live www.instagram.com/musicadievandro| https://bit.ly/3CCa89q| https://twitter.com/scarasbratti | https://spoti.fi/3GJ7NMg

00.00: INDIE POWER

Biglietti

https://link.dice.fm/tde515b475ca

3 RELEASE PER 3 DIVERSE FASCE DI PREZZO

Early bird a 5 euro + dp

2ND RELEASE a 10 euro + dp

3ND RELEASE a 15 euro + dp

Info importanti

I biglietti sono NOMINATIVI, al momento dell’acquisto è necessario inserire i dati di tutti i partecipanti all’evento.

Per accedere all’evento è necessario esibire il GREEN PASS rafforzato ed è richiesto l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dello spazio (ad esclusione di quando si balla).

Ingresso riservato ai maggiorenni.

NON garantiamo in alcun modo la validità dei biglietti acquistati al di fuori dei canali ufficiali e invitiamo a NON accettare biglietti a prezzo maggiorato da NESSUNO.

NON è consentito l’accesso con alimenti e bevande.

Il ballo è consentito solo negli appositi spazi evitando gli assembramenti.

All’interno:

GUARDAROBA

BAR

Biglietti

Dice

Info web

www.hallpadova.it/indie-power/

