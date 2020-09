"La ricerca in ICEA – L’ingegneria tra ambiente e società", presentazione al cinema REX

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA) organizza l’incontro aperto alla cittadinanza La ricerca in ICEA – L’Ingegneria tra ambiente e società: un breve viaggio dall’ambiente naturale a quello costruito attraverso il filmato significativo ed esemplificativo che ripercorre le attività di ricerca in ICEA attraverso un monitoraggio di contributi video e commenti che mostrano le tecnologie e i metodi progettuali impiegati per rendere sostenibili e sicuri il territorio e il patrimonio edilizio e infrastrutturale, a fronte dei cambiamenti economici, sociali e climatici che caratterizzano la nostra epoca.

«Il filmato esprime la visione che anima le attività della nostra ricerca – spiega il prof Carlo Pellegrino, Direttore del Dipartimento ICEA -, ossia porre l’ingegneria al centro tra ambiente e società significa mettere la scienza e la tecnologia al servizio della comprensione e soluzione dei problemi che interessano oggi il nostro territorio, le infrastrutture e la città.»

Scopo della pubblicazione, di cui la Prof. Rosa Arboretti e il Prof. Andrea Giordano hanno curato il coordinamento scientifico insieme al Direttore, è ricostruire la complessità e la varietà delle attività di ricerca in ICEA, attraverso uno strumento agile e di facile consultazione, disponibile e scaricabile dal sito del Dipartimento in formato pdf con indice di consultazione interattivo.

L’incontro è un modo per conoscere le attività e le tematiche di interesse dei gruppi di ricerca operanti all’interno del Dipartimento attraverso una serie di schede corredate da informazioni dettagliate.

L'evento

La presentazione del filmato si terrà il 3 ottobre 2020, con inizio alle ore 10.30 al Cinema Teatro REX di Padova (via Sant’Osvaldo, 2 a Padova).

I posti disponibili sono 150, previa registrazione al seguente link

