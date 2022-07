INNOAI le competenze dell’AI per il trasferimento tecnologico e l’innovazione, l’incontro in Fiera

Dal 18 al 23 luglio, per la prima volta in Italia, a Padova presso il Centro Congressi Padova Fiere, si terrà IEEE WCCI 2022 – World Congress On Computational Intelligence, il più grande evento tecnico nel campo dell’intelligenza computazionale.

Con oltre 2.000 partecipanti attesi, l’evento promuove ed incoraggia la contaminazione di idee e fornisce un forum per studiosi di tutto il mondo per discutere e presentare i loro risultati di ricerca su tre aree principali dell’intelligenza artificiale: deep learning (apprendimento profondo), i sistemi fuzzy e il calcolo evolutivo.

L’evento del 21 luglio

In particolare, il 21 luglio, in occasione di IEEE WCCI 2022, si terrà una giornata significativa dal titolo #INNOAI: una serie di conferenze che offriranno un innovativo confronto tra i principali centri di competenza italiani (i Competence Center) con imprese e professionisti ed esperti sui temi della ricerca e dell’innovazione.

Pillole di futuro, per provare a prevedere le trasformazioni della quarta rivoluzione industriale e riuscire a far fronte e competere in un mercato in continua evoluzione. Questo significa affrontare ed essere sulla cresta dell’onda della trasformazione digitale. #Innoai sarà dunque un’ottima occasione per illustrare e conoscere i progetti sull’intelligenza artificiale e un ottimo terreno di scambio reciproco di notizie e informazioni per rimanere aggiornati sul ruolo sempre più determinante che avrà l’Artificial Intelligence.

Al tavolo – tra gli altri – Marco Landi, Presidente di Institute EuropIA ed ex Presidente Globale di Apple, Alessandro Sperduti, General Chair WCCI2022 IEEE WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, Francesco Calzavara Assessore all'Agenda Digitale del Veneto, i Competence Center del Triveneto, Roma, Torino, Siena e aziende come Danieli che presenteranno case history legati all’AI.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione al sito https://docs.google.com/forms/d/e/

