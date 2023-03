“Innovazione tecnologica, una grande opportunità”, l’incontro alla Civitas Vitae

Riceviamo e pubblichiamo:

"Le nuove tecnologie stanno cambiando il paradigma di vita personale dei singoli, del lavoro, delle attività delle imprese. Può essere che abbiano inoltre la forza per sovvertire in maniera significativa lo scenario sociale (molte le attività professioni a rischio) e anche quello geo - politico. Questo scenario pone molte domande legittime che indagano dagli aspetti tecnico - giuridici a quelli etici: Chi conduce il gioco? Gli Stati, la Politica oppure pochi battitori liberi? Chi stabilisce le regole?

L’evoluzione della Storia ci ha insegnato che l’innovazione è sempre più veloce della norma. Quindi, come prepararci a fronteggiare le nuove sfide? L’innovazione migliorerà la cultura e la distribuzione della conoscenza?

Domande alle quali si cercherà di dare risposta nell’incontro organizzato da UCID Padova sul tema Innovazione tecnologica, una grande opportunità per competere. Istruzioni per l’uso in programma per mercoledì 15 marzo (ore 21) alla Fondazione OIC onlus, in località Mandria (PD), con ingresso libero a chiunque sia interessato.

Relatore il Professor Riccardo Borsari, avvocato, Professore di diritto penale presso l’Università di Padova, con competenze specifiche ed articolate sul tema.

«Ci troviamo dinanzi ad un mondo di grandi potenzialità – anticipa il Prof. Borsari –, ma anche di grandi rischi e di danni possibili. Il tema centrale a mio avviso è questo: poiché l’evoluzione tecnologica è velocissima e a noi – intesi come grande pubblico – in gran parte sconosciuta, c’è una grande necessità di etica e di diritto per la regolamentazione di questi fenomeni che non possono essere lasciati solo alla economia, all’ingegneria, all’informatica, proprio per le loro peculiarità. Il tema della necessità di regolamentazione etica e giuridica non è per impedire lo sviluppo tecnologico o per bloccare il progresso innovativo, ma per porre dei confini a questi fenomeni i cui effetti dirompenti sono imprescindibili.»

La relazione del Professor Borsari toccherà anche temi concreti di indubbia ricaduta sulla nostra quotidianità quali un discordo sugli algoritmi e sul loro uso con una breve panoramica sulla società algoritmica e sul ruolo degli algoritmi di decisione nell’ambito delle attività d’impresa declinato secondo i profili etici e giuridici. Verrà affrontato il tema dell’utilizzo della Intelligenza Artificiale in riferimento alla Corporate Governance, sempre sullo sfondo dei problemi giuridici ed etici che la decisione algoritmica comporta con un cenno sulla giustizia predittiva.

Saranno poi illustrati temi di ricaduta specifica sull’economia delle imprese, quali l’utilizzo delle nuove tecnologie per il controllo dei lavoratori e sul rapporto etico tra datore di lavoro e lavoratore. E ancora come gli algoritmi interagiscono nel trading, cenni sull’auto a guida autonoma e sul principio della Intelligenza Artificiale applicato alla robotica.

In breve

Innovazione tecnologica, una grande opportunità per competere. istruzioni per l’uso.

L’Intelligenza artificiale è già realtà: dagli algoritmi decisionali, all’utilizzo degli stessi nei rapporti di lavoro, al trading, fino alle auto a guida autonoma. Gli aspetti etici e giuridici per governare l’innovazione con coscienza e conoscenza.

Mercoledì 15 marzo – ore 21

Civitas Vitae, OIC Mandria, Via Toblino 53 (PD)

Relatore: Prof. Riccardo Borsari, avvocato, professore di diritto penale università di Padova

Introduce: Massimo D’onofrio, Presidente UCID Padova

L’evento, aperto a tutti, si svolge in presenza. Per eventuali informazioni: UCID Sezione di Padova ucidpadova@gmail.com"