Insolita Padova: un tour alla ricerca di dettagli e storie curiose nel corso dei secoli

Domenica 7 marzo 2021 si terrà alle ore 10.30 un tour nella nostra città per scoprire Padova come non te la aspetteresti: da un diavolo al santo fino ad una strana stella in ghetto, passando per capitelli, targhe, e segni di un passato che non c'è più. Una passeggiata di un'ora mezza circa, partenza dalla Statua del Gattamelata in Basilica di S. Antonio e termine in Ghetto.

Si ricorda l'uso della mascherina come da normativa anti covid. La visita si svolgerà in piccoli gruppi e con l'uso delle audioguide per garantire il distanziamento sociale.

Informazioni e contatti

Costo della visita: 12 euro.

Informazioni e prenotazione obbligatoria al numero 347.3298411 o via mail info@guidepadovaveneto.it.