Installazione della Madonna dell’acqua lurida di Federico Soffiato all’Oratorio di San Rocco

Il 15 settembre 2023, nell’Oratorio di San Rocco a Padova, viene inaugurata l’installazione della Madonna dell’acqua lurida di Federico Soffiato.

L’esposizione della scultura in terracotta policroma costituisce il punto di partenza di un cantiere di idee diffuso per terra e per acqua, fatto da un ricco ciclo di conferenze aperte al pubblico (scarica il programma in formato .pdf)

l 15 settembre 2023, nell’oratorio di San Rocco a Padova, viene inaugurata l’installazione della Madonna dell’acqua lurida di Federico Soffiato. L’esposizione della scultura in terracotta policroma costituisce il punto di partenza di un cantiere di idee diffuso per terra e per acqua, fatto da un ricco ciclo di conferenze aperte al pubblico (15.09.23-04.11-23).

In questo periodo storico caratterizzato dalle emergenze climatiche, l’acqua viene trattata da Federico Soffiato come una risorsa vitale, creativa e creatrice, fulcro dell’evento da lui organizzato in collaborazione con il Comune di Padova, con i Dipartimenti dei Beni Culturali e di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università di Padova e con il WWF. L’obiettivo dello scultore è proporre con il linguaggio dell’arte una discussione sullo stato di salute dell’acqua e di tutto ciò che questo comporta da un punto di vista ambientale, sociale e scientifico, non in ottica locale, ma nazionale e multiculturale.

Le conferenze aperte al pubblico saranno tenute da figure di spicco della cultura, dello spettacolo e da rappresentanti delle istituzioni. Oltre al Vicesindaco di Padova Andrea Micalizzi, parteciperanno docenti e ricercatori dell’Università di Padova, l’attore e autore Marco Paolini, la scrittrice Sara Segantin, Laura Boella, già professore di Filosofia morale ed Etica dell’ambiente all’Università Statale di Milano, il generale Giuseppe Giove, già Comandante Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna e Lombardia, Gaetano Benedetto, già co-Direttore Generale del WWF Italia e Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e molti altri.

I seminari si terranno in parte a terra, nella sala Paladin di Palazzo Moroni, in parte in acqua. Infatti, per la prima volta, le remiere patavine metteranno a disposizione barche tradizionali venete e vogatori, per un ciclo di conferenze itineranti sul patrimonio archeologico, artistico e culturale, lungo le acque del Piovego e del Bacchiglione.

L’evento è inoltre correlato da diverse performance di Matteo Raciti vincitore del Carnevale di Viareggio, di Nico Soffiato, chitarrista e compositore di NY e di Antonio Irre, artista performer della Biennale di Venezia 2022.

La prima esposizione della Madonna dell'acqua lurida è avvenuta a Padova, il 9 settembre 2019, in occasione del Future Vintage Festival. La scultura ha da subito suscitato polemiche, pur non essendo né blasfema né offensiva, come dimostrato da un articolo di Luisa Pozzar pubblicato nella stampa cattolica. Anziché offensiva o blasfema, la Madonna dell’acqua lurida è riconosciuta dalla Chiesa come la prima “Madonna anti-inquinamento”.

Molti sono venuti a Padova per vedere la scultura: Vittorio Sgarbi, Maurizio Corona, Oliviero Toscani, Giacomo Poretti (del noto trio Aldo, Giovanni e Giacomo) e altri esponenti della cultura italiana, tra cui lo scrittore Massimo Carlotto.

