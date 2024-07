"Intelligenza artificiale, arte, scienza, cultura. L'impresa nuova" incontro a palazzo Moroni

Giovedì 11 luglio 2024, alle ore 18, nella Sala Livio Paladin di Palazzo Moroni a Padova, si tiene il dibattito Intelligenza artificiale, arte, scienza, cultura. L’impresa nuova.

Il dibattito avviene in presentazione del libro di Sergio Dalla Val, In direzione della cifra. La scienza della parola, l’impresa, la clinica, edito da Spirali.

Con Sergio Dalla Val, brainworker, imprenditore, analista, presidente dell’Associazione Progetto Emilia Romagna, intervengono Ruggero Chinaglia, brainworker, presidente dell’Associazione cifrematica di Padova, Anna D’Amico, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio di Padova, Roberta Toffanin, esperta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

L’incontro è organizzato dall’Associazione cifrematica di Padova con il Patrocinio di Confcommercio di Padova.

La trasformazione incessante in atto nei differenti settori investe anche l’impresa, con molte questioni intorno alle condizioni per fare impresa oggi e allo statuto attuale dell’imprenditore; inoltre, molti si chiedono se le richieste di adeguamento a normative di vario tipo e provenienza, basate su modelli industriali standard, anche di altri paesi, favoriscono l’arte e l’invenzione nell’impresa.

Con le testimonianze di alcuni protagonisti, sarà esplorato come sta avvenendo l’integrazione fra la trasformazione sociale e politica e gli orizzonti dell’impresa, quale contributo all’impresa venga dalla tecnologia, dall’economia, dall’arte, dalla cultura, dalla scienza. In questi anni, sempre più si parla dell’intelligenza artificiale e della sua imprescindibilità, quasi in ogni contesto. Come ciò avviene nel settore imprenditoriale? La tecnica, la tecnologia, la conoscenza possono costituire le basi effettive dell’impresa sostituendo quelle che erano considerate le virtù essenziali dell’imprenditore, ossia l’audacia, l’azzardo, il rischio? A quale formazione può attingere l’imprenditore per il dispositivo della sua impresa?

L’ingresso è libero.