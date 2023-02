"L’intelligenza artificiale diventerà intelligente?", l'incontro a Padova

L’evento, aperto a tutti, si svolge in presenza. Per eventuali informazioni: UCID Sezione di Padova ucidpadova@gmail.com

L’intelligenza artificiale diventerà intelligente?

Opportunità, criticità e limiti di una tecnologia emergente.

UCID Padova tratteggia un quadro aggiornato delle recenti evoluzioni dell’IA e di ChatGpt il software che sa rispondere alle domande e conversare.

Venerdì 10 febbraio – ore 21.15

Civitas Vitae, OIC Mandria, Via Toblino 53 (PD)

Relatore: Professor Marco Zanetti, Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Padova

Professor Marco Zanetti, Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Padova Interviene: don Alberto Giacomello, Consulente Ecclesiastico UCID Padova

Massimo D'Onofrio, Presidente UCID Padova

Lo spunto viene da una riflessione di padre Paolo Benanti, Professore straordinario di Etica delle Tecnologie alla Pontificia Università Gregoriana: «Gli algoritmi lavorano su valori numerici. L'etica, invece, parla di valori morali. Dobbiamo stabilire un linguaggio che possa tradurre i valori morali in qualcosa di computabile per la macchina. Ma nel rapporto tra uomo e macchina, il vero conoscitore e portatore di valori è l'uomo. La dignità umana e i diritti umani ci dicono che nel rapporto uomo-macchina è l'uomo a dover essere protetto».

Li chiamiamo “algoritmi” e abbiamo a che fare con loro quotidianamente, se non altro quando il nostro computer cestina una e-mail che, di sua iniziativa, considera “spam” o ci consiglia un certo prodotto che noi non sapevamo di desiderare. Da qui nasce la domanda che ha ispirato questo incontro: l’Intelligenza Artificiale “stupida” diverrà mai veramente intelligente, cioè in grado di replicare la mente umana, con la sua capacità di elaborare concetti, discernere, apprezzare le sfumature, manifestare sentimenti? Cosa rischia quindi l’Uomo e da cosa – ma soprattutto ‘come’ – deve essere protetto?

Ecco quindi che l’incontro di apertura del ciclo annuale di appuntamenti organizzati dalla Sezione di Padova dell’UCID è dedicato al tema L’intelligenza artificiale diventerà intelligente? Opportunità, criticità e limiti di una tecnologia emergente.

La preoccupazione su questi temi, è diffusa. Come tutte le grandi innovazioni, anche l’Intelligenza Artificiale ha degli aspetti che devono essere tenuti sotto controllo dagli organismi internazionali, ma, anche per la sua dimensione globale, non può essere arrestata o condizionata. Ci sarà probabilmente un’integrazione, anche fisica, fra Intelligenza Artificiale e Uomo. Bisogna quindi cercare di conoscerla meglio, discuterne, ma soprattutto valorizzarne gli aspetti positivi che, almeno per la scienza, saranno un grande aiuto alla comprensione dei fenomeni complessi.

«Con questo tema importante apriamo il ciclo di incontri organizzati dalla sezione di Padova dell’UCID e proposti a quanti siano interessati a riflettere sull’evoluzione del nostro mondo e dell’economia globale alla luce dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa – anticipa il Presidente UCID Padova Massimo D’Onofrio –. Indagheremo l’Intelligenza Artificiale attraverso le sue applicazioni – OpenAi e ChatGpt – che già si riverberano sulla nostra quotidianità e nel nostro modo tecnologico di comunicare. Questa materia, tra coloro che hanno approfondito, sta sollevando domande su due fronti: dal punto di vista tecnico, come saranno impattate istituzioni e professioni? E dal punto di vista etico e sociale, l’Uomo rischia ulteriori discriminazioni dettate del ceto e dal livello culturale?»

Un’opportunità preziosa per parlarne con un uomo di scienza, il Professor Marco Zanetti del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, ma anche occasione per riflettere sull’aspetto etico, grazie all’intervento di don Alberto Giacomello, Consulente Ecclesiastico UCID Padova.

Prof. Marco Zanetti

Il Prof. Marco Zanetti Professore Associato al Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei DFA dell’Università di Padova, ha già un lungo e prestigioso curriculum di studio e ricerca fra l’Università di Padova, il CERN di Ginevra, il MIT di Boston. Ha lavorato alla scoperta del bosone di Higgs e oggi si occupa del nuovo corso di laurea magistrale “Physics of Data” da lui istituito a Padova.

