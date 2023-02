50 le proiezioni in programma al Rex, tutti gli eventi dell’Intervalli Festival Cinema

Al via la nuova edizione di Intervalli Festival - Cinema. Dopo il successo dell’edizione estiva lo scorso maggio 2022 in Piazza Portello, torna il Festival Multidisciplinare delle Arti Padovane con un’edizione dedicata al cinema.

Da giovedì 23 a domenica 26 febbraio, il Festival porterà in città quattro giorni di cinema, musica dal vivo e arte all’interno del Cinema Rex di via Sant’Osvaldo 2, storica realtà padovana nell’ambito della cultura cinematografica d’autore.

Intervalli Festival unisce l’esperienza e le professionalità di molteplici soggetti artistici emergenti, tra i quali registi locali, italiani e stranieri; giovani pittori e scultori padovani; musicisti di vari generi contemporanei; corto, medio e lungometraggi andranno in scena anche con la realizzazione dal vivo della colonna sonora. In totale saranno 50 le proiezioni in programma. Intervalli vanta di mettere in primo piano la qualità nella selezione degli autori, dando così spazio a quei prodotti artistici che non trovano spazio sui grandi palchi della città, ma che molto hanno da dire in quanto ad avanguardia, sperimentazione, ricerca e studio.

Durante il Festival, lo spazio esterno davanti al cinema ospiterà l’allestimento di opere di scultura, pittura, fotografia e installazioni a cura di Atelier 1 bis, collettivo di giovani artisti studenti e diplomati presso le Accademie delle Belle Arti di tutto il Veneto.

Nelle due serate di punta (venerdì 24 e sabato 25 febbraio) verranno proiettate due pellicole appartenenti al repertorio iconico dei film muti degli anni ‘20/’30, sulle quali due gruppi di musicisti della scena contemporanea locale eseguiranno le colonne sonore dal vivo, da loro composte e performate in prima assoluta.

Tra le decine di candidature presentate da registi di tutto il mondo, Intervalli Festival ha selezionato 27 titoli che parteciperanno al concorso per l’elezione dei migliori corti dell’edizione Intervalli Festival - Cinema 2023. La votazione sarà effettuata dagli spettatori presenti in sala.

Durante tutte le giornate di festival saranno messi a disposizione del pubblico 12 visori di realtà virtuale, tramite i quali si potrà assistere ad alcuni cortometraggi realizzati con la tecnologia 3D, selezionati tra i migliori delle ultime edizioni del River Film Festival.

Giovedì 23 febbraio

Giovedì 23 febbraio: alle 19.30 il festival si aprirà con la prima parte della selezione ufficiale Intervalli Festival - Cinema dei corti sottoposti al voto del pubblico. Alle 21.15 “In Bruges” (2008) di Martin Mc Donagh, versione originale sottotitolata.

Venerdì 24 febbraio

Venerdì 24 febbraio: alle 18 saranno proiettati i cortometraggi degli allievi del laboratorio di cinema dell’associazione Sangre Malo Film. Alle 19.30 la seconda parte della selezione ufficiale Intervalli Festival - Cinema dei corti sottoposti al voto del pubblico. Alle 21.15 “Man with a movie camera” (1929) di Dziga Vertov con live scoring (colonna sonora musicata dal vivo) di Agnese Amico, Francesco Cigana, Francesco Ganassin (violino, percussioni, clarinetto). Alle 22.30 “Vignette” (2022) di Giacomo De Bello, produzione Sangre Malo Film.

Sabato 25 febbraio

Sabato 25 febbraio: alle 18.30 “Racconti di sangue”, un’antologia di racconti dell’orrore (5 cortometraggi). Alle 21 anteprima delle ultime produzioni Sangre Malo Film: “Trecce” di Arturo Caciotti, “L’estate di Guido” di Cesare Bisantis. Alle 21:45 “Il gabinetto del dr. Caligari” (1920) di Robert Wiene, con live scoring (colonna sonora musicata dal vivo) del duo Rest at Sea. Alle 23 “La guerra di Valeria” (2022) di Francesco Alino Guerra, produzione Sangre Malo Film.

Domenica 26 febbraio

Domenica 26 febbraio : alle 19.30 terza parte della selezione ufficiale Intervalli Festival

- Cinema dei corti sottoposti al voto del pubblico. Ore 21.15 “Idi smotri - va’ e vedi” (1985) di Elem Kilmov, versione originale sottotitolata.

Il festival sarà realizzato grazie alla sinergia di due associazioni artistiche locali, Honolulu A.P.S. e Sangre Malo Film A.P.S, con la stimata partecipazione di Associazione Culturale Researching Movie. Intervalli Festival - Cinema è realizzato con il contributo del Comune di Padova - assessorato alla Cultura.

Ingresso

L’ingresso ad offerta libero, aperto a tutta la cittadinanza.

Info web

https://www.facebook.com/events/681873597062011/681873610395343/

https://www.facebook.com/intervallifestival

Foto articolo da evento Facebook