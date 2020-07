"Intimità", spettacolo in scena al teatro Verdi di Padova

L’estate del Teatro Stabile del Veneto porta sui palcoscenici di Treviso e Padova le relazioni di coppia viste dai millennials e raccontate dalla giovane compagnia Amor Vacui.

"Tutti i gusti del teatro": scopri tutti gli appuntamenti estivi al teatro Verdi e al castello Carrarese

Durante i giorni di chiusura dei teatri le riflessioni e gli interrogativi di Intimità sono andate in scena di casa in casa grazie al palinsesto digitale di “Una Stagione sul sofà”. Oggi lo spettacolo della giovane compagnia padovana Amor Vacui prodotto dal Teatro Stabile del Veneto con il Centro di Produzione Teatrale - La Piccionaia è pronto a ritornare sui palcoscenici del Teatro Del Monaco di Treviso (il 27 e il 28 luglio - ore 19) e del Verdi di Padova (il 29 e il 30 luglio - ore 19) per la stagione estiva “Tutti i gusti del teatro”.

Intimità è uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Amor Vacui, compagnia padovana di under 35 diplomati all’Accademia Palcoscenico, che dalla vita quotidiana trae spunto e ispirazione per rappresentare le contraddizioni del nostro comportamento analizzandole da un punto di vista psicologico, sociologico e umano con profondità e ironia. Lo spettacolo è frutto della scrittura condivisa di tutti e cinque i membri della compagnia, Michele Ruol, drammaturgo, Lorenzo Maragoni, autore della regia, e degli attori Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo e Andrea Tonin che sul palco svelano al pubblico la propria intimità.

Lo spettacolo

In un intreccio di monologhi che faticano a diventare dialoghi, tre attori sulla scena, Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco ed Eleonora Panizzo, si confrontano, interagendo di continuo con il pubblico.

Perché le mie relazioni non riescono a durare? Perché in una coppia mi sembra di annullare me stesso? Perché sono sei mesi che non facciamo sesso, amore mio? Forse il teatro è il luogo giusto per esplorare queste dinamiche. Gli attori, con il pubblico ogni sera diverso e ogni sera uguale, cercano loro stessi l’accesso a questa dimensione segreta, opposta alle nostre ripetizioni, opposta alla solitudine, al narcisismo, alla distanza, alla formalità: l’intimità. Attori e pubblico non sanno niente gli uni degli altri, eppure sono entrambi lì, a cercare con determinazione e amore di costruire una relazione di reciproco ascolto che ci accompagni anche e soprattutto fuori dal teatro. Questo spettacolo, attraverso una storia forse d’amore tra attori e pubblico, vuole esplorare la ricerca di un equilibrio tra le reciproche disponibilità a lasciarsi comprendere, sorprendere, ascoltare. Vuole essere un contesto sperimentale in cui confrontarci con la nostra disponibilità a essere o non essere: in intimità.

Intimità

Teatro Verdi | Padova

29>30 luglio - ore 19

scrittura condivisa Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin, Michele Ruol

ideazione e regia Lorenzo Maragoni

con Andrea Bellacicco, Lorenzo Maragoni, Eleonora Panizzo

disegno luci Elisa Bortolussi

organizzazione Leila Rezzoli

produzione Amor Vacui, Teatro Stabile del Veneto, La Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

in collaborazione con Armunia Centro Residenze Artistiche Castiglioncello - Festival Inequilibrio

Ingresso

Abbonamenti spettacoli

3 ingressi 25 euro

Vendita abbonamenti

presso la biglietteria e sul nostro sito

Gli abbonamenti possono essere acquistati con i voucher di rimborso per la Stagione 19/20

Vendita biglietti

presso la biglietteria e sul nostro sito

I biglietti per gli spettacoli in scena al Teatro Verdi possono essere acquistati anche con i voucher di rimborso per la Stagione 19/20

Altre informazioni

Ti ricordiamo che le sale del Teatro Stabile del Veneto seguono le linee guida stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.59 del 13 Lug 2020 e allegati per quanto riguarda le norme di sicurezza da seguire in Teatro:

fornire nominativo e contatto telefonico/mail per la tracciabilità

rispettare la distanza di sicurezza e evitare assembramenti

obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso

igienizzarsi le mani

Intero Abbonati Posto unico 10 euro 8 euro Universitari a Teatro 3 euro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/intimita-5/