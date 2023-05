Incontro intorno a Vittore Carpaccio

Pro Este. Intorno a Vittore Carpaccio. E dopo i cicli di incontri dedicati alla conoscenza dell’opera di Giambattista Tiepolo, nell’ambito della partecipazione alla prima festa dei “Luoghi del Tiepolo”, volti ad avvicinare la cittadinanza ai tesori contenuti nel Duomo di S. Tecla, tra cui la meravigliosa Pala dell’artista veneto restituita al suo vecchio splendore, incontriamo Vittore Carpaccio. Un percorso di avvicinamento all’arte moderna e agli autori legati alla grande Venezia del tempo della Serenissima. Con la preziosa collaborazione avviata con il Dipartimento dei Beni Culturali – Università degli Studi di Padova, nell’ambito dell’attività di terza missione, il 26 maggio 2023 la Proloco di Este presenta alla cittadinanza l’opera di “Vittore Carpaccio e d’Intorni”, in un convegno che affronterà i molteplici aspetti della venezianità nell’opera del pittore.

L’iniziativa si propone di presentare la vita e la parabola artistica di Carpaccio, ma anche le sue connessioni con la pittura veneta coeva. A questo pittore non tanto frequentato, emblema della “venezianità” ai tempi del massimo splendore della Repubblica Serenissima e uno dei massimi esponenti della scuola pittorica veneziana, sarà dedicata anche l’uscita a Venezia del 28 maggio, che consisterà in una visita guidata alla mostra “Vittore Carpaccio – Dipinti e disegni”, aperta al pubblico dal 18 marzo al 18 giugno a Palazzo Ducale. La mostra è organizzata da Fondazione Musei Civici di Venezia in collaborazione con National Gallery of Art di Washington, a cura di Peter Humfrey, con Andrea Bellieni e Gretchen Hirschaue.

Il convegno ha eletto a sede il bellissimo l’Oratorio di San Valentino, spazio restituito al suo splendore da poco, interno al Duomo di S. Tecla, scrigno di tesori, scelto per dare continuità ad un cammino intorno all’arte e ai preziosi della comunità atestina, che trova nella Pala di S. Tecla il suo trionfo artistico.