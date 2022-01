“Magia dell'opera”, concerto lirico con la partecipazione del soprano al teatro Don Bosco

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Per la prenotazione, si prega di inviare una e-mail a ass.malumatakete@gmail.com specificando il numero di posti e le date - info:347/4749682.

L'Associazione Maluma Takete, grazie al contributo del Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova propone dal 15 gennaio al 13 febbraio 2022 il progetto “Intrecci Musicali”.

La proposta presenta una grandissima varietà di repertori e di ensemble strumentali, che spaziano dal tango all'opera lirica, dal flamenco al Barocco, fino alla riscoperta del compositore padovano Marco Antonio Suman. Ogni spettacolo è frutto di una ricerca attenta all'originalità e piacevolezza dei contenuti proposti, in modo da essere compresi anche dal pubblico dei meno esperti. Uno degli obiettivi del progetto è quello di raggiungere zone della città in cui gli spettacoli musicali sono meno frequenti, in modo da rendere le periferie luoghi di attrazione e aggregazione culturale.

Programma

Domenica 30 gennaio ore 17 - “Magia dell'opera”, concerto lirico con la partecipazione del soprano Narda Muñoz e del tenore Emanuele Giannino al teatro Don Bosco in via San Camillo de Lellis, 4 a Padova.

Sabato 5 febbraio ore 17 - “Ponti musicali”, concerto del Duo Novecento con Giuseppe Canone (clarinetti, saxofoni, fisarmonica) e Ilaria Schettini (pianoforte). Studio teologico della basilica del Santo.

Domenica 13 febbraio ore 15.30 - “Pietro Suman e il cenacolo dei 'filarmonici' padovani”, concerto per organo e archi nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in via Sacro Cuore, 18. Esecuzione del concerto in do maggiore per organo e strumenti di Marco Antonio Suman, compositore padovano. All'organo: Alessandro Murari e Maddalena Murari.

Ingresso

Necessario green pass rafforzato e mascherina FFP2.

