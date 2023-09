Festa “Intrecci” 2023 in piazza Caduti della Resistenza

Sabato 23 settembre, o domenica in caso di maltempo, largo alla settima edizione di Festa Intrecci, la Festa del rione Palestro in Piazza Caduti della Resistenza. Ancora una volta saranno gli abitanti e le associazioni che vivono il quartiere a fare da protagonisti per un pomeriggio rivolto all’intera città, con una particolare attenzione ai più giovani.

Quest’anno, oltre ai tradizionali stand delle associazioni, numerose le attività proposte: sport per grandi e piccoli in via Dottesio, promosso da Quadrato Meticcio, che come sempre favorisce processi di inclusione sociale e contrasto alle discriminazioni; laboratori creativi e di preparazione a mano di pasta per le orecchiette a cura Anffas Padova; artigianato e cockteleria cubana a cura dell’associazione Cuba Nord-est; un laboratorio creativo che prevede la realizzazione di quadretti a tema “il quartiere” creati con l’uso materiali di riciclo tenuto dal CAT Fuoriclasse.

Non mancheranno interventi musicali: la scaletta prevede alle ore 16.30 l’esibizione della band Ostinati del centro Anffas Il Giardino e lo spettacolo di ballo delle donne del Centro Intrecci, a cui seguirà il coro Canti Migranti, dalle ore 17.30. Alle 18 la giovane crew Going Hight presenterà i suoi brani originali, in apertura al concerto del Peace Diouf Trio, che chiuderà in bellezza la festa.

Parteciperanno alla festa

ANFFAS PADOVA – CENTRO DIURNO INTRECCI E IL GIARDINO / LEGAMBIENTE PADOVA / ASD QUADRATO METICCIO / ASSOCIAZIONE MIMOSA / A.N.P.I PADOVA / CENTRO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE FUORICLASSE / AES-CCC / CENTRO VENETO PROGETTI DONNA / COOP. REL.AZIONI POSITIVE / ASSOCIAZIONE CULTURALE CUBANORDEST/ A.U.S.E.R. PADOVA / COMITATO PALESTRO 30 E LODE

L’iniziativa è organizzata con il supporto del Bando Città delle Idee 2023 del Comune di Padova, con la collaborazione della Consulta 5B e del progetto Prisma Padova Accende Comunità – Palestro ed è inserita in un calendario di attività ed eventi che si pongono l’obiettivo di promuovere percorsi di partecipazione e inclusione, vuole contribuire alla rigenerazione urbana e sociale del territorio, valorizzando le specificità culturali del rione e l’attivismo della realtà che lo animano.

In caso di maltempo l’evento verrà spostato al giorno seguente, domenica 24 settembre .

Info web

