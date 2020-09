"Intrecci di relazioni. Suoni, parole e immagini da #padovamondo", incontro al cinema Esperia

In programma venerdì 25 settembre, alle ore 20.45 al cinema Esperia, “Intrecci di relazioni. Suoni, parole e immagini da #padovamondo”.

Di cosa si tratta

Presentazione in anteprima del cortometraggio “Paesaggi di cooperazione” di Marco Zuin.

Musiche con New Landscapes e Arte Migrante, Animazione teatrale con Bel Teatro.

Intervengono:

Sara Bin, Coordinamento Tavolo “Pace, cooperazione internazionale e diritti Umani” di Padova Capitale Volontariato 2020;

Assessora alla Pace, ai Diritti Umani e alla Cooperazione Internazionale Comune di Padova;

Paolo De Stefani, Master Human Rights and Multi-level Governance;

Massimo De Marchi, Responsabile della Laurea Magistrale Internazionale in Sustainable Territorial Development - Climate Change Diversity Cooperation (STeDe - CCD) Dipartimento ICEA, Università di Padova;

Alessio Surian, Dipartimento degli Studi Linguistici e Letterali – Università

di Padova;

Aurora d’Agostino, Avvocata della Rete In Difesa Di.

Dettaagli

Serata organizzata dal Tavolo 7 “Pace, diritti umani e cooperazione internazionale” di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020 a cura delle organizzazioni promotrici di PadovaMondo:

ACS-Associazione di Cooperazione e Solidarietà, AES-CCC Ong, Amici dei Popoli Padova, Architetti Senza Frontiere, Arte Migrante, ASEM Italia Onlus, ASF - Agronomi e Forestali Senza Frontiere, Associazione IGEA, Associazione per la Pace, Associazione Popoli Insieme Odv, Associazione Rosagala, Associazione Tetris, Associazione Ya Basta Caminantes Odv, Associazione Gishub – GisScience for Humanity, Urban Spaces and Biosphere, CEFA onlus, Fondazione Fontana onlus, Incontro fra i Popoli, Jardin de los Niños, Mani Tese, Un Ponte Per, WFWP - Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo, Xena - Centro scambi e dinamiche interculturali.

Come parteciapre all’evento

Clicca qui per iscriverti all'evento: https://bit.ly/2Z5e1Sq

Nel caso di impossibilità a partecipare all'evento, si prega di comunicarlo per tempo alla seguente mail: iscrizioni@csvpadova.org per dare così l'opportunità ad altri di essere presenti.

Info web

https://www.facebook.com/events/2741654469495538/