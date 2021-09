Specializzata in antropologia, cinema e teatro: apre a Padova Etnodramma e libreria Mazehual

Nuova sede e apertura di Mazehual, la libreria specializzata in antropologia, cinema e teatro a Padova. Il 17 settembre, alle ore 17 in via Beato Pellegrino 37 verrà inaugurata la nuova sede del Centro Studi sull’Etnodramma. Uno spazio dedicato all’antropologia, al cinema e al teatro.

In occasione dei 25 anni, l’associazione di Monselice Centro Studi sull’Etnodramma si rinnova.

Nonostante e a prescindere dalla pandemia, dopo una lunga attività di ricerca svolta in diversi paesi del mondo, il fondatore e direttore Fabio Gemo ha ritenuto opportuno cogliere questo periodo di latenza e difficoltà, dovuto al Covid19, per rinnovare e arricchire la già lunga attività svolta in questi anni in Italia e all’estero.

In occasione della nuova sede a Padova Etnodramma si arricchisce di Mazehual, prima libreria specializzata in antropologia, cinema e teatro. Una libreria che vuole essere un punto di incontro per tutti gli appassionati e studiosi del settore. Mazehual in lingua nahuatl significa “la gente comune”, “il popolo” e questo è l’interesse profondo del Centro e la sua linea guida. A seguirla sarà Erica Guzzo, già libraia della libreria “Il mondo che non vedo”.

La nuova sede ospiterà quindi la scuola di cinema ETNOFILM, il centro teatrale TAR e la libreria Mazehual.

Ma al suo interno è stato allestito anche uno spazio eventi per presentazioni, eventi performativi e seminari.

Uno spazio pronto ad accogliere le numerose proposte che potranno arrivarci e che saranno di arricchimento al ricco calendario che nei mesi a seguire il Centro proporrà al suo interno.

Alle 17 l’apertura sarà solo su invito, dalle 18 alle 20 sarà possibile accedervi liberamente.

