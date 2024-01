"Invecchiare bene? SI può, se sai come fare", l'incontro al Centro Antonianum di Prato della Valle

Da martedì 16 gennaio partono gli incontri con la cittadinanza attivati nell’ambito del progetto annuale di Terza Missione del dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova “Invecchiare bene: istruzioni per l’uso”.

Saranno 13 gli incontri pubblici (9 distribuiti in tutti e sei i quartieri e 3 in Sala Anziani di Palazzo Moroni), proposti alla cittadinanza nell’ambito del più vasto progetto annuale di terza missione del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova “Invecchiare bene: istruzioni per l’uso”, e attivati in collaborazione con il Servizio PRISMA – Padova accende comunità, progetto del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova.

L’iniziativa intende fornire indicazioni per prendersi cura di sé attraverso strategie che rallentano i processi di invecchiamento fisico e mentale e che aiutano l’integrazione e la partecipazione sociale.

Sono vere e proprie “istruzioni per l’uso” che toccano temi importantissimi e che entrano a far parte della vita di ognuno di noi, vuoi per esperienza personale o per vissuto di altri: invecchiamento cognitivo e dei sensi, importanza del microbiota e della nutrizione, i microbi, virus e funzione delle vaccinazioni, medicina rigenerativa, longevità e differenze di genere, muscoli, respiro, pianificazione delle cure e principi biologici alla base dell’invecchiare.

Ancora una volta il dipartimento di Medicina molecolare patavino mette a disposizione della comunità le sue competenze - dalla ricerca di base alla clinica, alla bioetica - e contribuisce a promuovere una nuova cultura dell’età anziana. L'obiettivo principale del progetto è costruire una consapevolezza diffusa sia delle risorse per tutelare la salute fisica e psichica delle persone anziane, sia degli strumenti etico-giuridici per salvaguardare le loro scelte e la loro personalità.

«Si tratta di un progetto ambizioso, che ha come obiettivo quello di diffondere alcune delle tematiche di ricerca biomedica e bioetica proprie del dipartimento di Medicina Molecolare e inerenti all’invecchiamento. All’interno di tale progetto scientifico - dice Paola Brun, Professoressa di Istologia ed Embriologia, referente Commissione Terza Missione del dipartimento di Medicina Molecolare - gli incontri con la popolazione hanno lo scopo di sviluppare nei cittadini la consapevolezza sia delle nuove risorse medico-biologiche disponibili per invecchiare al meglio, sia degli strumenti per far valere la loro volontà, anche nella fase finale della vita (testamento biologico, pianificazione, condivisa delle cure, fiduciario). Tutti i relatori sono docenti del dipartimento, impegnati da anni nella ricerca e con un elevato profilo. Il progetto testimonia l'impegno del dipartimento nella Terza Missione, per promuovere la consapevolezza e la condivisione delle conoscenze scientifiche e bioetiche nella comunità».

«Invecchiare bene si può e questo progetto è un’ulteriore opportunità per cercare di guardare con occhi diversi l’età anziana rispetto a quelli che la osservano come una fase passiva dell’esistenza. Con questo ciclo di incontri cerchiamo di proporre e stimolare riflessioni su possibili modelli sostenibili che valorizzino l’invecchiamento attivo, la capacità progettuale e l’esperienza di vita della terza età. Il nostro obiettivo principale - commenta Margherita Colonnello, assessora al Sociale del Comune di Padova - è volto a favorire la crescita personale della persona anziana diffondendo buone pratiche e promuovendo il diritto ad essere parte attiva della società prendendosi cura di sé, mantenendosi in salute, informandosi, decidendo, partecipando. Comune e Università hanno unito ancor più le maglie di una rete, già fitta, per continuare ad intercettare nuovi bisogni e per migliorare la qualità di vita della persona anziana e della sua famiglia».

Il calendario

Nei quartieri di Padova (grazie all’attivazione delle reti territoriali garantita dal Servizio PRISMA)

Invecchiamento cognitivo e dei sensi

16 gennaio – ore 10 – Antonianum, Prato della Valle – Quartiere 1

29 febbraio – ore 16 – Parrocchia S. Giuseppe, Piazzale San Giuseppe, 3 – Quartiere 5

20 marzo – ore 15.30 – Parrocchia San Bellino, Via Jacopo della Quercia, 24/c – Quartiere 2

Microbiota, nutrizione e invecchiamento sano

23 gennaio – 10.30 – Parrocchia Sacro Cuore, Via Sacro Cuore 18 – Quartiere 6

6 febbraio – 15.30 – Sala Falcone, Via R. Bajardi 5 – Quartiere 3

13 febbraio – ore 10 – Comunità di Sant’Egidio, Via Marzolo 14 – Quartiere 1

Microbi, virus e vaccinazioni

13 marzo – ore 15.30 – Parrocchia San Bellino, Via Jacopo della Quercia, 24/c – Quartiere 2

Medicina rigenerativa

30 gennaio – ore 16 – Sala Ivo Scapolo, Via S. Micheli 65 – Quartiere 4

Longevità e differenze di genere

26 gennaio – ore 16 – Auser Savonarola, Via Varese 4 – Quartiere 5

Come tenerci in forza: muscoli e invecchiamento

20 febbraio – ore 10.30 – Parrocchia Sacro Cuore, Via Sacro Cuore 18 – Quartiere 6

Eventi serali in Sala Anziani di Palazzo Moroni, a partire dalle ore 20.30,

Martedì 6 febbraio : " Il buono, il vecchio e il cattivo: i principi biologici dell'invecchiamento " Relatori: Tito Panciera e Paolo Contessotto

: " " Relatori: Tito Panciera e Paolo Contessotto Martedì 20 febbraio : " Respirare senza intaccare le lancette del nostro orologio biologico " Relatori: Enrico Moro e Giorgio Cozza

: " " Relatori: Enrico Moro e Giorgio Cozza Martedì 27 febbraio : "Testamento biologico e pianificazione condivisa delle cure. Strumenti per decidere di sé fino in fondo" Relatori: Enrico Furlan e Marco Azzalini

Per ulteriori informazioni:

terzamissione.dmm@unipd.it

Per conoscere la struttura complessiva del progetto:

https://scienzaesocieta.medicinamolecolare.unipd.it

https://ilbolive.unipd.it/it/event/invecchiamento-cognitivo-sensi

https://scienzaesocieta.medicinamolecolare.unipd.it/invecchiare-bene-il-programma-degli-incontri-diurni/#searchwp-modal-652ea0d21b1427a1bfa685e40d9bc1de