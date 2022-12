Un corso di self coaching per impare strumenti pratici da utilizzare fin da subito per ottenere migliori risultati nella vita.

Il programma:

I principi del successo

La preparazione mentale

L’arte di prefiggersi obiettivi

Tutto risiede nella mente

Fallire per avere successo

Resilienza e perseveranza: come allenarle

Il ciclo del successo: credenze, potenziale, azioni, risultati

Prepararsi al proprio viaggio interiore

La tecnica del Goal setting (strumento pratico)

Come stabilire e formulare un obiettivo

L’automotivazione, come indurla

Come aumentare la tua consapevolezza

La ruota dell’equilibrio (strumento pratico)

Il sé 1 e il sé 2 (Il gioco interiore)

Le credenze limitanti

Eliminare le interferenze che ci ostacolano

Il subconscio: come programmarlo verso i nostri scopi

Come mantenere un focus positivo

Il tuo piano di azione (strumento pratico)

La struttura:

Durata: 1 giorno

Numero chiuso: max 10 partecipanti

Prossima edizione: lunedì 19 dicembre 2022

Luogo: Padova, Via Lisbona n. 7

Orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

pausa pranzo dalle 13 alle 14 presso il bistrot Venti20

Quota di partecipazione: 300 euro + iva

Offerta: 90 euro + iva (solo per l’edizione del 19/12/2022)

SCOPRI IL CORSO: https://www.simonemarzola.it/invictus-corso-di-self-coaching/





