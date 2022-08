Accademia delle Professioni presenta "InVilla" experience. Open day accademia delle professioni 2022. Sabato 17 settembre dalle ore 14 alle 18, sarà un pomeriggio alla scoperta dei percorsi formativi di Accademia. Sarà dedicato uno spazio per ogni percorso formativo: demo show di tutte le expertise di Accademia per toccare con mano come si svolge ogni percorso formativo.

Occasione per incontrare i docenti, chef e pastry chef all’opera, mastri birrai, esperti di web marketing, graphic design, allievi che dimostreranno tutto quello che hanno imparato, ex allievi che racconteranno il loro percorso.

L'annuale appuntamento si terrà nell'eccezionale cornice di Villa Giovanelli Colonna a Noventa Padovana. Per l'occasione sarà possibile visitare gratuitamente la Villa, i suoi interni recentemente ristrutturati e il parco che la circonda.

L’evento, totalmente gratuito, potrà ospitare un numero limitato di persone, per partecipare è necessaria la prenotazione. Prenota ora il tuo pass cliccando qui: https://bit.ly/3cj4dOn.