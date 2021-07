"Io c’è", cinema all'aperto in piazza Carmignoto a Montegrotto

“Io c’è” di Alessandro Aronadio, uscito nelle sale nel 2018, sarà proiettato domani sera, venerdì 9 luglio, alle 21.15 in piazza Carmignoto per la manifestazione Montegrotto Estate promossa dall’amministrazione comunale.

Trama

Massimo Alberti è il titolare di un Bed & breakfast con il quale non riesce a sopravvivere a causa delle numerose tasse. Scopre che gli edifici classificati come luoghi di culto sono esentasse, così decide di fondare un nuovo culto: lo Ionismo. Con l'aiuto della sorella Adriana e dello scrittore Marco Cilio, stila lo statuto dello Ionismo e istituisce le regole, i simboli sacri, i riti. Questa religione suggerisce l'indipendenza, il viver per sé stessi, seguire la spinta personale: il simbolo sacro è uno specchio, verso cui i fedeli guardano per osservare loro stessi.

Ingresso

L’ingresso è gratuito.

Sicurezza

In ottemperanza alle norme per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, l’accesso agli spettacoli è subordinato alla registrazione e conservazione dei dati degli spettatori. Si raccomanda di presentarsi agli eventi con anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per consentire le procedure di registrazione ed assegnazione dei posti.

Info web

https://www.montegrotto.org/hh/index.php?jvs=0&acc=1

Foto articolo da comunicato stampa.

