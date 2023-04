“Io ero il milanese”, presentazione del libro alla Casa di Quartiere Arcella

Dopo il grandissimo successo del podcast “Io ero il Milanese”, la storia di Lorenzo S. raccolta da Mauro Pescio pochi giorni dopo la sua improvvisa e anticipata uscita dal carcere Due Palazzi di Padova, diventa un libro.

Il primo evento pubblico organizzato direttamente dal progetto Marchesi Living LAB per l’attivazione della Casa di Quartiere Arcella di Padova è un incontro con l’autore Mauro Pescio aperto al dialogo e al confronto con la cittadinanza.

Incontro con Mauro Pescio, con presentazione del libro di Lorenzo S. e Mauro Pescio “Io ero il milanese. La storia dei miei errori e della mia rinascita” (Mondadori 2023)

Evento

Giovedì 20 aprile, ore 18.30, Sala 2 - Casa di Quartiere Arcella

Presenta Pietro Osti

Interverrà Ornella Favaro – Ristretti Orizzonti

L'iniziativa è a cura del progetto Marchesi Living LAB di Rete COESA (Arci Padova, Il Sestante, Orizzonti, Cosep, Equality).

Il libro

L’incontro di Mauro Pescio con Lorenzo S. avviene nel 2017. Lorenzo aveva 40 anni ed era uscito da una decina di giorni dal carcere, dove aveva passato la maggior parte della sua vita e avrebbe dovuto scontare una condanna a 57 anni, se non fosse sopraggiunta una svolta inaspettata. Quell’incontro, favorito da Ornella Favaro, direttrice della rivista Ristretti Orizzonti, realizzata dai detenuti della Casa di reclusione di Padova, ha dato vita a “Io ero il Milanese”, podcast in 14 puntate prodotto da RaiPlay Sound (vero e proprio caso, con 1milione e 500mila ascolti), poi a "Io ero il Milanese. Live", spettacolo teatrale, e infine al libro che presenteremo. Lorenzo, sollecitato dalle domande di Mauro, ripercorre la sua vita, dall’infanzia in un contesto di criminalità ed emarginazione, alla carriera di rapinatore intrapresa – dice – per scelta personale, alternando brevi periodi di libertà vissuti nel lusso e lunghi anni di detenzione in varie carceri. Poi, grazie a una serie di incontri e a una revisione del conteggio della pena, la sua vita prende una svolta e in un caldo giorno estivo Lorenzo esce dal carcere come un uomo nuovo. Affida la sua storia a Mauro Pescio, perché possa diventare un esempio per tutti "quelli come lui".

[da unibo.it]

Mauro Pescio è attore e autore. Da una provincia del nord, dopo la Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano va a Roma, dove fonda la compagnia Gloriababbi Teatro. Nel 2012 è autore in radio nelle trasmissioni Voi siete qui (Radio 24), Una vita, Pascal (Rai Radio2). Per Rai Radio3 è autore del radiodramma Salario, collabora a Tresoldi, Ad alta voce, Tutta l’Umanità ne parla. È autore di diversi podcast. Tiene laboratori di scrittura per Scuola Holden e UniRoma 3. Ha creato e conduce il format teatrale Mio cugino, con attori non professionisti.

Lorenzo S. oggi lavora come mediatore penale e sociale esperto in giustizia riparativa.

Info web

https://www.facebook.com/events/218099647476102

Foto articolo da comunicato stampa