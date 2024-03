“Io Salvo. L’eroe italiano Salvo D’Acquisto”, spettacolo ad Abano alla sede di Sipario APS

Ingresso libero. Quota associativa per tesseramento ACSE di euro 5.

Quando Dal 16/03/2024 al 16/03/2024 Orario non disponibile

“Io salvo. L'eroe italiano Salvo D'Acquisto” è il titolo dello spettacolo in scena alla sede di Sipario APS - Via Brustolon 14, Abano Terme, sabato 16 marzo alle ore 21.

Drammaturgia: Nicolò Sordo

Regia: Daniele Ferrari

Musiche originali e dal vivo a cura di Luca Francioso

Con: Daniele Ferrari e Luca Francioso.

Salvo D'Acquisto, un ragazzo che sacrificò la propria vita.

Un racconto che si snoda attraverso la vita di Salvo D’Acquisto, da quando si arruolò nell’arma al 23 settembre 1943, quando durante la seconda guerra mondiale andò incontro al suo destino.

La storia di un ragazzo giovane, solare e bello.

Attraverso i suoi occhi, osserveremo la vita, la speranza e la seconda guerra mondiale e di come impose la propria presenza.

E’ un racconto di dolore, rabbia, ma anche di gioia e di speranza.

Ed è il racconto di un giovane eroe, un carabiniere che non esitò a sacrificare la sua vita per salvare quella di 22 innocenti.

Perché ho voluto parlare di Salvo D’Acquisto?

Rispondo a questa domanda con un’altra domanda.

Voi sapete come mai molte scuole, molte vie sono intitolate a Salvo D’Acquisto?

Alcuni diranno di sì, molti altri diranno di no.

Con questo spettacolo vogliamo dar voce a Salvo D’Acquisto.

Quando: 16 marzo 2024 - Ore 21.00

Dove: Sede di Sipario APS - Via Brustolon 14, Abano Terme.

Evento organizzato da Sipario APS.

Ingresso libero. Quota associativa per tesseramento ACSE di euro 5.

Prenotazione consigliata (posti limitati)

Per info e prenotazioni: aps.sipario@gmail.com

https://www.facebook.com/events/930713652036558/

https://bagarini.it/biglietto/io-salvo/

https://www.facebook.com/SiparioAPS

https://www.facebook.com/lucafrancioso

https://www.facebook.com/daniele.ferrari.771

