All'Ipercity arriva Coffee Back: i fondi di caffè diventano pellet ecologici per le famiglie in difficoltà

I fondi di caffè che diventano pellet ecologici, distribuiti poi alle famiglie in difficoltà, tramite le associazioni del territorio: è la logica, “eco” e solidale, dell’iniziativa Coffee Back, che si tiene al Centro Commerciale Ipercity fino al 19 giugno.

Il progetto

Coffee Back è un progetto che unisce l’esigenza di smaltire gli scarti organici del caffè e la volontà di produrre in Italia un pellet ecologico a km 0 e sostenibile per l’ambiente.

In Italia circa 360mila tonnellate di fondi di caffè vengono smaltiti normalmente in discarica ogni anno con costi di gestione altissimi per le aziende. Inoltre, il nostro Paese è anche il maggior consumatore di pellet domestico, di cui più dell’85% proviene dall’estero.

Coffee Back nasce da qui: tutti gli scarti di caffè saranno raccolti in un contenitore con chiusura ermetica per essere successivamente consegnati ad un’azienda specializzata nella trasformazione dei fondi di caffè in eco pellet italiano, preservando l’ambiente e l’abbattimento degli alberi. Da 100 tonnellate di caffè macinato, è possibile ottenere 80 tonnellate di pellet per il riscaldamento delle case.

L’evento servirà anche per sensibilizzare le persone sul consumo etico e sul riciclo, con informazioni sul caffè, la sua lavorazione ed i suoi scarti, e sul processo di trasformazione che li trasformerà in pellet.

Aderire all'iniziativa

«Dopo l’operazione “Ri-scriviamo il futuro”, che ci ha permesso di riciclare più di 12mila penne, abbiamo deciso di lanciare un nuovo progetto a tema sostenibilità coinvolgendo i nostri clienti” afferma Serena Galvan, Direttrice di Ipercity. “A questo si aggiunge la possibilità con Coffee Back di vincere 15mila euro in buoni spesa per i clienti che aderiranno all’iniziativa e condivideranno col nostro Centro la volontà di dare un messaggio importante sulla sostenibilità e sui gesti che ognuno di noi può fare ogni giorno».

Raccogliere e conferire correttamente i fondi di caffè infatti non farà solamente bene all’ambiente, ma diventerà anche un forte gesto di solidarietà in un periodo in cui i prezzi dell’energia elettrica e del gas sono andati alle stelle. Con questa operazione Ipercity donerà infatti sacchi di pellet ecologico alle associazioni del territorio, che a loro volta aiuteranno le famiglie in difficoltà.

Per maggiori informazioni

https://www.ipercity.it/evento/concorso-coffee-back/