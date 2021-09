"Irruzioni 2021. Festival diffuso di peripezie urbane" a Padova

Dopo le varie anteprime ed anticipazioni estive, IRRUZIONI - festival diffuso di peripezie urbane torna per la sua quinta edizione a Padova dal 15 al 18 settembre carico di sperimentazioni e spettacoli.

Abituati a scorrazzare per le strade, a tramutare in palcoscenici i portici, gli androni, i canali e gli altri elementi architettonici della città, quest’anno abbiamo dovuto riversare tutto il nostro incontenibile vitalismo in una serie di sperimentazioni che rappresentano per noi un nuovo percorso di ricerca.

Se da un lato la situazione pandemica pone un freno alla nostra dinamicità e alla vocazione internazionale, noi non abbiamo smesso di interrogarci su come vengono attraversati gli spazi urbani e sulla potenza trasformatrice delle performance. Per questo abbiamo voluto tentare di tracciare un nuovo percorso di “lezioni performative” che si focalizzassero proprio sul concetto di potenza e sulle narrazioni urbane.

Due eventi dal sapore spiccatamente poetico: il collettivo di studiose e autrici Le Ortique ridarà voce per noi ad alcune scrittrici, poete, giornaliste e artiste dimenticate e la sfida a suon di versi fra i due giovani collettivi Rimescolate (Padova) e Ripescati dalla piena (Firenze) moderata dall’MC Giuliano Logos (attuale campione del mondo in carica di Poetry Slam).

Non mancheranno gli spettacoli: “Quello che ho capito di De André” di Federico Dragogna (chitarrista de I Ministri), “Monologo quantistico” della fisica-divulgatrice Gabriella Greison, “Trasparenti” spettacolo frutto del lavoro del workshop degli studenti dell’Università di Padova; “Cara professoressa” teatrale atto d’amore per la scuola pubblica di Beppe Casales;

------------------------------------------

Mercoledì 15 settembre

18 - Sala Rossini, Caffè Pedrocchi

Le Ortique leggono le autrici dimenticate

Il collettivo di autrici ?? ??????? ridarà voce ad alcune artiste dimenticate.

Veronica Chiossi, Alice Girotto, Chiara Pini e Alessandra Trevisan selezioneranno e leggeranno testi e poesie di alcune scrittrici, poete, giornaliste e artiste che nella storia delle rispettive arti non hanno avuto credito e riconoscimento rimanendo in secondo piano, sottaciute, dimenticate.

21 - Giardini dell’Arena

QUELLO CHE HO CAPITO DI DE ANDRÈ

spettacolo di ???????? ????????

De André, una delle figure più significative e influenti del panorama culturale italiano, viene raccontato e riletto da Federico Dragogna (I Ministri) attraverso canzoni scomposte, storie di vita vissuta, errori, conflitti personali affiancati a quelli storici e politici del nostro Paese.

Entrata ad offerta libera.

------------------------------------------

Giovedì 16 settembre

18 - Giardini dell’Arena

FIGHT CLUB POETRY SLAM

??????????? vs ????????? ????? ?????

Il collettivo padovano Rimescolate sfida quello fiorentino Ripescati dalla Piena in uno scontro in cui le classiche regole del poetry slam vengono stravolte. A vincere sarà il collettivo con i versi migliori.

A condurre la serata un MC d'eccezione: Giuliano Logos, campione poetry slam del mondo 2021

21 - Giardini dell’Arena

I MODI DELLA POTENZA.

Dialogo tra ???????? ???????? (UniPd) e ????? ?????????? (UniPd)

musicato da ?????????? ?? ??????? e ???? ??????? del collettivo ??’??”

Alcune possibili declinazioni della nozione di potenza intrecciano esperienze e ambiti di riflessione diversi: dalla metafisica all'arte, alla letteratura, alla strategia. Si cercherà di attraversare ed esplorare alcune di queste forme o "modi" della potenza, ponendo in dialogo tradizioni di pensiero distanti nel tempo e nello spazio, dal pensiero greco antico a quello cinese e giapponese e andando a vedere, in che modo, la letteratura possa essere uno strumento della potenza del dire e dell'immaginare.

19'40" è una collana discografica su abbonamento creata da Sebastiano De Gennaro, Enrico Gabrielli e Francesco Fusaro, in collaborazione con Tina Lamorgese con un approccio colto e antiaccademico. 19'40'' rappresenta un territorio di sperimentazione di repertori trasversali e prassi esecutive (seriamente) ludiche.

Entrata ad offerta libera.

------------------------------------------

Venerdì 17 settembre

18 - Giardini dell’Arena

LE NATURE DELLA NATURA

Dialogo fra ???? ??????????? (UniPd) e ????? ?????????? (UniPd)

Rendere plurale il termine natura, provare a vedere in quanti sensi può essere declinata per liberarsi di un’idea monolitica del naturale. La natura sono sì le rocce, le piante, gli animali, le nuvole, i fenomeni climatici, ma cosa tiene insieme questa pluralità?

Concentrandosi troppo sul singolare non rischiamo di ridurre tutto a un’unica sostanza che annulla le differenze? Non passa anche da qui una diversa cultura dell’ambiente?

21 - Giardini dell’Arena

1927 - MONOLOGO QUANTISTICO

spettacolo di ????????? ???????

La fisica divulgatrice Gabriella Greison racconta i fatti più sconvolgenti, misteriosi, divertenti, umani che hanno fatto nascere la fisica quantistica. Partendo dalla famosa foto datata 1927, in cui 29 uomini in posa sono ritratti (quasi tutti fisici, 17 erano o sarebbero diventati Premi Nobel), Gabriella Greison ricostruisce i dialoghi, le serate, i dibattiti, dopo un lungo soggiorno a Bruxelles in cui ha raccolto informazioni, tradotto lettere, parlato con persone e parenti che a quei ritrovi ci sono stati veramente. Lo spettacolo è la prima rappresentazione teatrale che racconta il ritrovo a Bruxelles di tutti i fisici del XX secolo che hanno fatto nascere quel giorno la fisica quantistica.

Entrata ad offerta libera.

------------------------------------------

Sabato 18 settembre

11 - Giardini dell’Arena

Spettacolo TRASPARENTI.

Performance di teatro e musica

ideato dagli studenti che hanno partecipato al progetto finanziato con il contributo dell'Università di Padova sui fondi previsti per le Iniziative Culturali degli studenti. Lo spettacolo indaga come cambierebbe la vita quotidiana se la trasparenza avesse la meglio sulla menzogna in ogni nostra relazione sociale.

18 - Giardini dell’Arena

DIVAGAZIONI URBANE.

Un dialogo illustrato fra ????? ??????? (UniPd), ?????? ????????? e ?????? ????.

Città è un sostantivo plurale, come plurali sono le forme del racconto urbano e i linguaggi attraverso cui questo prende forma. In un dialogo illustrato, tra immagini e parole, Giada Peterle esplorerà le geografie narrative delle città insieme ai due fumettisti Eliana Albertini e Miguel Vila.

21 - Giardini dell’Arena

CARA PROFESSORESSA

spettacolo di e con ????? ???????

suoni di ?????? ????????

voce fuori campo di ?????? ???????

"Cara professoressa" è un canto d'amore per la scuola pubblica.

Gianni è un bidello di una scuola italiana. Uno studente gli regala "Lettera a una professoressa" di Don Milani e i ragazzi di Barbiana. Nel libro Gianni trova la sua storia, scopre che tra la scuola che combatte Don Milani e la scuola attuale ci sono molte cose in comune, che la scuola pubblica italiana è cambiata, ma non così tanto.

Perché la scuola italiana è ancora un luogo di umiliazione, di discriminazione e di ingiustizia.

Entrata ad offerta libera.

------------------------------------------

A cura di ???????????? ??????? in collaborazione con l'??????????? ???? ??????? ?? ??????.

Con il patrocinio del ???????????? ?? ?????????, ??????????, ????????? ? ?????????? ????????? dell'Università degli Studi di Padova.

Tutti gli eventi rispetteranno le disposizioni sanitarie per il Covid-19

