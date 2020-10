"Irruzioni 2020. Festival diffuso di peripezie urbane": musica, poesia e arti performative invadono Padova

Torna Irruzioni - festival diffuso di peripezie urbane, vestendosi eccezionalmente d’autunno per la sua quarta edizione. Dal 21 al 24 ottobre 2020 a Padova proveremo ancora a rendere l’usuale/inusuale (anche se la realtà in questo periodo ci sta riuscendo, purtroppo, meglio di noi) con una serie di incontri, dialoghi e spettacoli letterari accomunati dall’uso sferzante della parola.

Quest’anno affronteremo il tema della potenza, che è probabilmente uno dei concetti più difficili da pensare e per questo incredibilmente affascinante. Nella sua lunga storia la potenza, attraversando scienza e filosofia, non ha mai smesso di essere centrale nella vita e nel pensiero occidentale, con sviluppi storici e teoretici che giungono fino al contemporaneo.

Ad aprire il festival sarà una lectio magistralis di Umberto Curi sul rapporto e le differenza che intercorre fra forza e violenza ; si passerà poi alle sperimentazioni linguistiche del Poetry Slam, una gara per atleti della parola con la partecipazione di alcuni fra i più interessanti poeti della scena nazionale, ospiteremo il collettivo di ricercatrici Le Ortique che selezioneranno e leggeranno testi e poesie di alcune scrittrici dimenticate. Marcello Ghilardi (UniPd) e Adone Brandalise (in collegamento video) dialogheranno attorno ai possibili modi della potenza fra metafisica, arte, letteratura e strategia; sarà la volta poi di farci raccontare l’immenso Fabrizio De Andrè dagli occhi, dalle parole e dai suoni di Federico Dragogna (I Ministri). Nella giornata conclusiva del sabato, dopo lo spettacolo Il potenziale nato da vari workshop costruiti assieme ad alcuni studenti dell’università di Padova, e la presentazione performativa dell’ultimo libro “Il complesso dei moti” di Anna Garbo, chiuderà il festival Roberto Mercadini che, dopo aver spopolato sul web, ci racconterà attraverso un suo monologo la storia perfetta dell’errore.

Musica, poesia e arti performative invadono la città.

A cura di Associazione Voyager in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Padova.

Con il patrocinio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università degli Studi di Padova.

Tutti gli eventi rispetteranno le disposizioni sanitarie per il Covid-19

📌 Mercoledì 21 ottobre 📌

⏰ 18 - 19

✒️ Tra forza e violenza. Lectio magistralis di Umberto Curi

Sala Carmeli

Il professor Umberto Curi aprirà per noi il festival con una lezione che affronterà il rapporto fra forza e violenza, nei suoi sviluppi storici e teoretici, toccando alcuni momenti della nostra tradizione di pensiero, dal mondo classico a quello contemporaneo. È possibile determinare delle trasformazioni che, pur avendo una loro forza, non siano necessariamente violente? Mediante interrogativi come questo, la lezione tenterà di individuare/rintracciare la differenza fra il concetto di forza e quello di violenza.

⏰ 21-23

🎭 Poetry Slam

Fistomba Social Park

Gara poetica per atleti della parola. Con: Daniele gnigne Vaienti, Luca Cancian, Alessandra Mugnaini, Eugenia Giancaspro, Eugenia Galli, Valerio Mazzilli

Conduce la sfida il collettivo poetico Rimescolate.

In collaborazione con LIPS - Lega Italiana Poetry Slam.

📌 Giovedì 22 ottobre 📌

⏰ 18-19

🎭 Le Ortique leggono le autrici dimenticate

Sala Carmeli

Il collettivo di autrici Le Ortique ridarà voce ad alcune artiste dimenticate.

Veronica Chiossi, Alice Girotto, Chiara Pini e Alessandra Trevisan selezioneranno e leggeranno testi e poesie di alcune scrittrici, poete, giornaliste e artiste che nella storia delle rispettive arti non hanno avuto credito e riconoscimento rimanendo in secondo piano, sottaciute, dimenticate

⏰ 21-22

🎭 Guida galattica per poestoppisti - Luca Tironi

Monkey business

Spettacolo di poesia performativa (e divulgativa) a tema astronomico: è un pazzo tentativo di rispondere alla domanda “Ma di preciso, cos’è che studia un astrofisico?”

⏰ 22-23

🎶 🎭 Concerto acustico-poetico di Alessandro Fiori

Monkey business

Una performance acustica fra musica e poesia. Un reading-concerto in cui Alessandro Fiori alternerà le canzoni del suo repertorio ventennale a letture estratte in anteprima dal suo prossimo libro di poesie “le ipotesi insopportabili”

📌 Venerdì 23 ottobre 📌

⏰ 18-19

✒️ I modi della potenza. Dialogo tra Marcello Ghilardi e Adone Brandalise.

Auditorium San Gaetano

Alcune possibili declinazioni della nozione di potenza, tema di Irruzioni 2020, intrecciano esperienze e ambiti di riflessione diversi: dalla metafisica all'arte, alla letteratura, alla strategia. Si cercherà di attraversare ed esplorare alcune di queste forme o "modi" della potenza ponendo in dialogo tradizioni di pensiero distanti nel tempo e nello spazio, dal pensiero greco antico a quello cinese e giapponese, e andando a vedere in che modo la letteratura possa essere uno strumento della potenza del dire e dell'immaginare.

⏰ 21 - 23

🎶 Quello che ho capito di De Andrè con Federico Dragogna

Auditorium San Gaetano

De André, una delle figure più significative e influenti del panorama culturale italiano, viene raccontata e riletta da Federico Dragona ("I Ministri") attraverso canzoni scomposte, storie di vita vissuta, errori, conflitti personali affiancati a quelli storici e politici del nostro Paese.

⏰ 23 - 00

🎶 Mezzopalco - Concerto di poesia performativa e beatbox

Monkey Business

Un’antologia di imprescindibili, una serie di brani-tributo agli artisti che hanno segnato il percorso di ricerca e produzione dei due fondatori del collettivo. Il risultato è un concerto-spettacolo di sole voci (due narratori e un beatbox) a tempo di hip-hop, drum’n’bass, techno, trap, jungle con le parole della poesia.

📌 Sabato 24 ottobre 📌

⏰ 12-13

🎭 Spettacolo “Il potenziale”.

Auditorium San Gaetano

Performance di teatro, danza e musica ideato dagli studenti partecipanti al progetto finanziato con il contributo dell'Università di Padova sui fondi previsti per le Iniziative Culturali degli studenti. Lo spettacolo indaga i diversi motivi che possono portare il potenziale di una persona a non potersi esprimere e lo fa comprimendo 5 diverse vite in 5 colloqui di 5 minuti ciascuno.

⏰ 18-19

✒️🎭 Presentazione del libro di poesie"Il complesso dei moti"

di e con Anna Garbo

Auditorium San Gaetano

La scrittura dà voce alle nostre istanze, possiede il carattere forte della metafora, è un modo per riconoscere il viaggio della vita.

Vincenzo Romania, relatore

Matteo Mancini, audio design

Interventi performativi di Compagnia Viadanza e Gruppo Dimateria

⏰ 21-22.30

💣 🎭 Se fossi la tua ombra, mi allungherei a mezzogiorno - Storia perfetta dell’errore

di Roberto Mercadini

Auditorium San Gaetano

Per Mercadini tutte le storie sembrano affermare la medesima cosa: che l’errore è il battito di coda dell’esistenza, il modo in cui essa procede e si traccia una strada nelle tenebre.

Ha composto un inno allo sbaglio che migliora, alla perdita che arricchisce, alla caduta che innalza, alla difficoltà che mette le ali ai piedi, alla pecca che si rivela –infine- una forma superiore di perfezione.

