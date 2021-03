“Ispirazioni”, mostra personale di Paolo Rigoni alla Galleria Govetosa

Galleria Govetosa è lieta di presentare “Ispirazioni” mostra personale di Paolo Rigoni, che si tiene dal 13 marzo al 10 aprile 2021.

Dettagli

Tecnica singolare, unica, quella di Paolo Rigoni: il fondo è dato dal collage sulla tela o sulla tavola di carte, pezzi di scatole, frammenti d’imballaggio, fogli stampati e pagine di quotidiani ,elementi significativi quest’ultimi sia sotto il profilo meramente esecutivo, sia razionale, sia tematico. Paolo carteggia la pasta di carta indurita facendo emergere da subito il contrasto chiaroscurale dello sfondo. E’ il primo momento creativo dell’artista; segue l’intervento con gli smalti, le tempere e in questo procedere, dà corpo ai soggetti. Lo sfondo rimane, il testo scritto trapela tra i colori in modo criptato.

L’apparato scenico comunicativo s’intravvede sotto l’immagine illustrata. E’ la cronaca assillante oltre il bello. Il sostrato è inquietante, pressante. Sopra le carte incollate, dal fondo emergono le creature sensibili. Ad uno ad uno appaiono i volti, gli oggetti, il paesaggio. La pagina di quotidiano spunta a tratti sulle opere allo scopo di dare dignità sensibile al soggetto trattato in contrapposizione alla tempesta dei media. L’universalità senza età del sentimento contro l’imbarazzate bombardamento mediatico.

Paolo Rigoni

Paolo Rigoni nasce in Veneto nel giugno del 1977.Dopo aver terminato gli studi decide di dare una svolta alla sua giovane vita e trasferirsi per un'esperienza all'estero in Spagna. Nella penisola Iberica inizia dipingere e scoprire concretamente il vastissimo mondo dell'arte con tutti i suoi personaggi e le loro storie e motivazioni. E' attratto moltissimo dalle tecniche che l'arte racchiude e desideroso lentamente di conoscerle e umilmente esplorarle. La passione e la “febbre” dell'arte diventano sempre più forti tralasciando altri impegni che sembravano già concretizzati nella vita di Rigoni. Decide così di dedicare sempre più tempo alle arti al punto di farle diventare un'attività professionale a tempo pieno. Al momento vive e lavora in Umbria.

In breve

Paolo Rigoni “Ispirazioni“

13 marzo 10 aprile 2021 | Galleria Govetosa, via Altinate 76, Padova.

info: https://www.galleriagovetosa.it I 3483920809 I mar - sab. 10 -12.30 / 16.15 - 19.15

https://www.facebook.com/govetosagalleria