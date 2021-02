"L’istruzione, leva per lo sviluppo e la democrazia": l'incontro online di UCID Padova

Con il nuovo Anno Sociale 2021, riprendono gli appuntamenti organizzati e promossi da UCID Padova. Il ciclo di incontri si aprirà giovedì 11 febbraio alle ore 18 con il Convegno di apertura online in diretta sulla piattaforma Zoom e anche in streaming sul canale youtube UCID Padova che anticipa il tema di tutto l’anno sociale: L’istruzione, leva per lo sviluppo e la democrazia.

Il tema scelto parte da una premessa: l’istruzione agisce su due assi. Uno personale che crea le premesse per affrontare al meglio il percorso della vita con la formazione al lavoro, alla vita sociale, al benessere economico; uno collettivo che garantisce le competenze necessarie per un armonico sviluppo della società nell’impresa/nei servizi/nella gestione della cosa pubblica. A cerniera fra le due missioni troviamo la funzione di ascensore sociale, definizione risalente agli anni Sessanta secondo la quale, attraverso l’istruzione, le nuove generazioni degli strati più umili della società potevano accedere a condizioni sociali più elevate.

«Un meccanismo – spiega Massimo D’Onofrio Presidente UCID Padova – che già da tempo sembra difficile da attivare, e che con l’arrivo del Covid-19 e delle relative conseguenze, non potrà che ampliare questo gap laddove dovranno essere formati nuovi profili professionali per assecondare i nuovi modelli organizzativi che si vanno imponendo. Se non verranno garantite pari opportunità di accesso all’istruzione – prosegue D’Onofrio – il rischio è che si scivoli verso un sistema a classi più chiuse ritardando così la ripresa e lo sviluppo, nonché minando le stesse basi culturali del nostro Paese.»

Programma

Introduzione e saluti

Massimo D’Onofrio - presidente UCID Padova

Educazione e scuola nella prospettiva della Costituzione italiana

d. Lorenzo Celi - docente di teoria della scuola e legislazione scolastica Facoltà Teologica del Triveneto

L’Educazione come bene per la persona nel Magistero della Chiesa

Andrea Porcarelli - professore associato in pedagogia generale e sociale Università di Padova

L’istruzione di qualità per tutti: uno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Giorgio Santini - presidente AsVeSS Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile

Dibattito

La “UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Sezione di Padova” è un’Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e dallo Statuto. Ad essa aderiscono Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti, organizzati come Federazione di SEZIONI aderenti alla “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI”, formalmente costituite.

L’Associazione aderisce attraverso il rispettivo GRUPPO REGIONALE alla “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE”, costituita il 31 gennaio 1947, si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza nell’ambito di una sua autonomia di iniziativa, e a rispettare tutte le norme dello statuto e sue successive modifiche approvate a norma dì legge e di statuto. Tra le sue finalità: la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica; la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina Sociale della Chiesa; lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare le opere ed attività degli iscritti ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e ad assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà; la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale.

