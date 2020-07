"Ri/partire", l’Italia dopo il coronavirus: conferenza-spettacolo di e con Stefano Allievi al Verdi

Come sarà l’Italia del post-Covid? Con la conferenza-spettacolo Ri/partire. L’Italia dopo il coronavirus. Uscire dalla spirale del sottosviluppo, che andrà in scena al Teatro Verdi di Padova il 24 e il 25 luglio (ore 19), Stefano Allievi propone un’operazione-verità sull’Italia di oggi, sulle sue debolezze strutturali e su quelle strettamente legate all’emergenza. Un’occasione, secondo il sociologo dell’Università di Padova per ripensarsi, a cominciare da una diversa idea del ripartire, inteso come ricominciare, iniziare di nuovo, ma anche fare le parti, suddividere, in maniera diversa da come si è fatto fino ad oggi.

Tratto dall’ultimo libro dell’autore, La spirale del sottosviluppo. Perché (così) l’Italia non ha futuro, appena uscito per Laterza, Ri/partire è un testo di teatro civile in cui le parole di Allievi si intrecciano con immagini e video preparate allo scopo da un gruppo di videoartisti e creativi.

Dopo l’apertura della Stagione Estiva “Tutti i gusti del teatro” con lo spettacolo di Ottavia Piccolo al Castello Carrarese (23 luglio), con la conferenza spettacolo di Allievi riprende finalmente l’attività teatrale anche sul palcoscenico del Verdi, che da luglio a settembre ospiterà artisti e compagnie quali Matteo Cremon, Amor Vacui, Lucia Schierano, Vitaliano Trevisan, Andrea Pennacchi e Teatro Bresci.

Stefano Allievi

Stefano Allievi è professore ordinario di Sociologia all’Università di Padova. Nato a Milano, si è diplomato all’Istituto per la Formazione al Giornalismo (IFG) e laureato in Scienze politiche; ha poi conseguito a Trento il dottorato in Sociologia e ricerca sociale.

È specializzato nello studio dei fenomeni migratori e in studi sul mutamento culturale e politico: temi su cui ha condotto ricerche a livello nazionale e internazionale, pubblicate in varie lingue europee, in arabo e in turco. Svolge anche un’intensa attività di divulgazione, come conferenziere, editorialista, autore e performer. www.stefanoallievi.it

Teatro Verdi | Padova

24>25 luglio

Ri/partire - conferenza-spettacolo

L’Italia dopo il coronavirus

di e con Stefano Allievi

https://www. teatrostabileveneto.it/events/ event/ri-partireconferenza- spettacolo-litalia-dopo-il- coronavirus-uscire-dalla- spirale-del-sottosviluppo/