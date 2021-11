Allo stadio Plebiscito Italia A - Uruguay: l'incontro di rugby a Padova

Il lungo weekend di rugby allo stadio Plebiscito di Padova inizierà con la partita Petrarca v Femi-CZ Rovigo, in programma alle ore 20.30 di venerdì 12 novembre, e proseguirà con Italia A vs Uruguay domenica 14 novembre con calcio d’inizio alle ore 14.30. Per entrambe le partite i biglietti sono in vendita su www.petrarcarugby.it > tickets e cliccando poi sul link della partita prescelta.

Il costo del biglietto per Petrarca-Rovigo è di euro 10 più 1 euro per il diritto di assegnazione del posto, e per i minori di 18 anni euro 1 per diritto assegnazione del posto.

Per la partita Italia A vs Uruguay il costo del biglietto è di euro 10 più 1 euro per diritto assegnazione del posto. Per i minori di 14 anni euro 1 per diritto assegnazione del posto. Nelle due ore precedenti ciascuna delle due partite ai botteghini sarà disponibile, per evitare assembramenti e rendere più veloci le operazioni di verifica Covid, una quantità minima di biglietti.

Informazioni e contatti

La prevendita per la partita Petrarca v Rovigo terminerà mercoledì 10 novembre alle ore 24

La prevendita per la partita Italia A v Uruguay terminerà venerdì 12 novembre alle 8.30

All’interno dello stadio Plebiscito è richiesto di non portare animali e di astenersi dal fumare.

Web: www.petrarcarugby.it.