ITALIAEBRAICA, l'incontro online sul rapporto tra arte musicale e teatrale ed ebraismo

Giovedì 15 febbraio alle 17.30 Vi invitiamo a partecipare al terzo incontro online sulla piattaforma zoom di #ITALIAEBRAICA, il progetto online promosso dal MEIS (Museo dell'ebraismo italiano e della Shoah) che riunisce i musei ebraici italiani e che ha visto la partecipazione di migliaia di persone.

L'incontro vedrà il Museo della Padova Ebraica come protagonista insieme al Museo della Comunità Ebraica di Trieste Carlo e Vera Wagner.

Al centro della narrazione il rapporto tra arte musicale e teatrale ed ebraismo, documentato anche da volumi, testi e spartiti.

Si partirà da Padova con un Harmonium del 1855: un pezzo unico nel suo genere, costruito appositamente per propugnare un’ideale, quello del suono “espressivo” attraverso il sistema fonocromico. Ma in quali occasioni e con quali melodie veniva utilizzato in sinagoga? Per scoprirlo vi aspettiamo online!

Toccherà poi a Trieste per ricostruire una figura poliedrica che spiccò nella comunità ebraica locale: Yitzhaq Guetta. L'affascinante storia di un coltissimo imprenditore dell'800 la cui sensibilità filantropica toccò anche l'attività teatrale triestina, e che produsse quattro volumi di commenti talmudici.

Intervengono:

Adolfo Locci - Rabbino capo della Comunità ebraica di Padova

Ariel Haddad - Direttore del Museo della Comunità Ebraica di Trieste Carlo e Vera Wagner

Modera:

Amedeo Spagnoletto - Direttore del MEIS

Questo il link da utilizzare per iscriversi all'evento:

#ITALIAEBRAICA (mailupclient.com)



Il link per accedere verrà inviato prima dell'inizio dell'evento.

Info web

https://www.facebook.com/JewisheritagePadua/