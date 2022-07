Italy Agrishow 2022: due giorni tra i trattori, spettacoli, musica, cibo e divertimento a Padova

Sarà il più grande raduno di trattori, una manifestazione da record, quella in programma nel prossimo fine settimana. Padova si prepara ad accogliere i cavalli motori in arrivo da tutta Italia e guidati dalla generazione 4.0 dell'agricoltura 'Made in Italy'.

Alla manifestazione, che è già un evento nazionale, hanno aderito mille agricoltori pronti a guidare i loro mezzi e partire da ogni parte della Penisola. Dal 23 al 24 luglio i trattoristi animeranno con prove di abilità, concerti, spettacoli, mercato dei produttori a kmzero e intrattenimenti vari un'area di 120mila di metri quadri dove passeranno anche la notte - rigorosamente in tenda - per sorvegliare da vicino le quattro ruote motrici fedeli compagni di lavoro.

https://www.agrishow.it/agrishow-2022/

https://www.instagram.com/italyagrishow2022/

https://www.agrishow.it/agrishow-2022/