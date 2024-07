Torna l’Agrishow 2024, tre giorni di eventi in viale Nereo Rocco

Torna l’Agrishow 2024 in viale Nereo Rocco, Padova, Stadio Euganeo con tre giorni di musica no stop, spettacoli esibizioni, rievocazione della trebbiatura, aratura sfide, risate, buon cibo e divertimento.

Italy Agrishow nasce da un'unica grande passione legata al mondo agricolo, agricoltura, terra, buon cibo, buon vino e trattori... trattori di ogni tipologia imponenti ed estremamente affascinanti.

Ritorna quest'anno 26, 27 e 28 luglio 2024 per festeggiare e condividere nuovamente assieme il senso di appartenenza a questo mondo fatto di mille dettagli e sfaccettature, per gli avventurosi, per i curiosi, per i giovani e i senior nei 120 mila mq c'è posto per tutti.

In un grande agricamping ideale per migliaia di mezzi meccanici di nuova fattura, d'avanguardia, con applicazioni digitali e satellitari e con la straordinaria esperienza di trascorrere due notti in tenda affianco al proprio trattore.

L'evento è promosso da "Farmers Friends" Associazione sociale e culturale senza fini di lucro e sostenuto da fondazioni e istituzioni locali, provinciali e regionali.

Dove?

Viale Nereo Rocco, Padova, Stadio Euganeo

Per info e biglietti www.agrishow.it

Durante tutto il giorno

sei tori allo spiedo

una dancefloor da 30 mila mq

due notti indimenticabili in tenda

luna park

gonfiabili per bambini

elicottero

freestyle motocross

jeep offroad

raduno camion

tappa ufficiale campionato di tractor pulling

raduno trattori da record

banco prova dinamometro

Attenzione

Italy Agrishow 2024

26/27/28 luglio

Vietato l’ingresso ai minori non accompagnati

È possibile portare la propria tenda (massimo 4 posti)

È possibile allestire gazebi misura massima consentita 4×4 mt

Consentito l’accesso agli animali

È vietato l’accesso ai camper

Ingressi e casse

Ingresso pedoni viale Nereo Rocco

Ingresso trattori via Due Palazzi

Biglietti

26-27-28 luglio

PADOVA

ITALY AGRISHOW

Protagonista assoluto il settore agricolo e tutto il suo mondo a 360°

Agrishow Italia 2024

Un appuntamento per tutti i trattoristi d’Italia e a coloro che praticano il mondo agricolo, in tutte le sue espressioni: dalla tradizione rurale all’alta tecnologia, dalla biodiversità all’eccellenza delle denominazioni, dalla produzione alla multifunzionalità.

Info web

