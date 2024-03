Italy beer week | Birrone Padova

Dall'11 al 17 Marzo da Birrone Padova festeggiamo l'Italy Beer Week! La settimana della birra artigianale quest'anno ha una vera star: la SCUBI!

Premiata in fiera a Rimini da UnionBirrai, si è aggiudicata il secondo premio come migliore birra scura a bassa fermentazione e basso grado alcolico di ispirazione tedesca! Per l'occasione la SCUBI di #Birrone sarà in SPECIAL PROMO tutta la settimana a 4 euro! Una Schwarz elegante con note di caffè e liquirizia adatta a tutte le occasioni! Cosa aspetti a provarla?

