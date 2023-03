Italy Beer Week "Ti offro una Brauch"

Dal 20 al 26 Marzo per la Italy Beer Week, Birrone Birrificio Artigianale Agricolo di Isola Vicentina si fa ancora una volta portavoce del bere sano e di qualità invitando con un regalo il pubblico a scoprire il suo progetto culturale sulla "decozione". Una tecnica di brassaggio antica di secoli che abbiamo esplorato attraverso 3 nuove birre, per un percorso di degustazione a crescere.

12° | Czech Keller | Bassa Fermentazione | 4.8%. Esempio perfetto di quale possa essere il massimo risultato ottenibile dalla decozione.

KHE BOCH | Heller Keller Bock | Bassa Fermentazione | 6,0%. Tripla decozione elegante.

BRAUCH | Smoked Lager | Bassa Fermentazione | 4.8%. Decozione elegante e affumicatura pulita.

Registrati per ricevere una media in omaggio della nostra BRAUch da ritirare da Birrone Brew Bar Vigonza e vieni ad assaggiare anche la 12° e la KHE BOCH per un'esperienza eccezionale. E per diffondere il progetto culturale di Birrone sulla decozione, BRAUch media 4 euro per tutta la Italy Beer Week.