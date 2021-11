Itinerando: la fiera del turismo esperienziale a Padova

Viaggiare, lasciarsi coinvolgere da paesaggi inaspettati e incontri inattesi, luoghi e sapori sconosciuti. Il post pandemia registra un cambiamento epocale. L’overtourism è un lontano ricordo, la nuova parola d’ordine è travel experience. Le persone cercano spazi aperti, esperienze significative, scoperta di borghi e territori, approfondimento culturale. Non più solo prodotto, ma emozioni e momenti che rendano la vacanza indimenticabile.

Un vero e proprio boom del turismo esperienziale, che trova una risposta in Itinerando, in Fiera a Padova, il 29 e 30 gennaio 2022. Precursore di un modo innovativo di vivere il tempo libero e la vacanza, Itinerando, giunta alla quarta edizione, è la prima esposizione aperta al pubblico in Italia dedicata al turismo esperienziale. Uno sguardo aperto sul viaggio attivo, che emoziona, che fa conoscere persone, territori e tradizioni. Proprio quello di cui si ha bisogno per rigenerarsi dopo un periodo in cui tutto si è fermato.

Dal 2018 al 2020 la fiera ha registrato un trend di crescita esponenziale. La nuova edizione si prepara a dare voce a una richiesta sempre più ampia, punto di partenza per chi vuole conoscere le meraviglie nascoste nelle regioni italiane in un modo diverso, più slow, vicino alla natura, attraverso esperienze uniche ed esclusive.



Itinerando - edizione 2020 - credit M. Danesin

I 3 macrosettori

Tre i macrosettori all’interno di Itinerando: Esperienze, con tutto quello che ruota attorno al turismo, ma da un punto di vista nuovo, dove il prodotto viene affiancato dalle emozioni e dalle suggestioni del viaggio e con nuova sezione dedicata al turismo di mare con tante coste italiane che porteranno la loro proposta di viaggio; Destinazioni per chi ama viaggiare slow, esplorare, scoprire; Camper, dedicato a camper e campeggio.

Itinerando sarà anche vetrina di esperienze vissute: le proposte di viaggio saranno affiancate da talk, momenti di confronto e dibattito in cui si vivranno le emozioni raccontate in prima persona da ospiti speciali, che racconteranno i loro viaggi e la loro idea di viaggio.

Esperienze di viaggio

A Itinerando si possono trovare nuove idee di vacanza, che consentono di rallentare il ritmo e concedersi del tempo prezioso per vivere il viaggio e non solo raggiungere una meta. Il nuovo e particolare settore dedicato alle Esperienze propone nuovi modi di viaggiare con percorsi di ecoturismo, alla scoperta dei parchi italiani o itinerari all’insegna della storia, dell’arte, dell’enogastronomia. A piedi o in bici. Uno spazio particolare sarà dedicato infatti al turismo lento, ai cammini, mentre un settore sarà riservato al biketravel, con un’ampia offerta di ciclovie, itinerari e proposte di viaggio.

Destinazioni: alla scoperta dei territori

Un’Italia tutta da scoprire. Luoghi dove vivere esperienze uniche, veri e propri gioielli del nostro Paese, lontani dal turismo di massa. Il settore Destinazioni propone un suggestivo percorso attraverso mete inusuali, attrazioni originali e poco conosciute, il tutto anche grazie al contributo di molte Regioni italiane. Agriturismi, aziende e consorzi, enti turistici, ma anche media specializzati, portali di turismo, blogger e influencer, presenteranno proposte di viaggio insolite, che faranno conoscere mete meno note, ma ricche di fascino.

Camper, vacanza in libertà

Uno spazio di oltre 10.000 metri quadri dedicato al mondo del camper, caravan, attrezzature e accessori per realizzare un sogno: la vacanza open air. Nel settore che ospita i camper i visitatori appassionati di questo mondo troveranno tutte le ultime novità del settore. In esposizione l’offerta delle principali case produttrici di camper e aziende leader nel settore della fabbricazione di accessori tecnici di ultima generazione per camper, caravan, furgonati e minivan. Non solo mezzi e accessori: nel cuore del settore Camper i visitatori potranno scoprire tante nuove idee di viaggio, destinazioni da scoprire e proposte innovative per vivere al meglio la loro passione per il plein-air.



Itinerando 2020 - Talk con Licia Colò - immagine precedente alle attivazioni di normative di sicurezza CV19 - credit M.Danesin

Talk, esperienze di viaggio

Il mondo del turismo sta cambiando, le persone cercano sempre più esperienze indimenticabili, momenti e suggestioni speciali. Le destinazioni si stanno adeguando, mostrando lati nuovi e spesso sconosciuti o modi insoliti per scoprirli. A Itinerando si parlerà del nuovo modo di viaggiare nei talk, appuntamenti e momenti di confronto con ospiti famosi, celebri viaggiatori o con chi del viaggio ha fatto la sua professione.

Itinerando ha ottenuto il patrocinio di ENIT, Agenzia Nazionale del turismo.

