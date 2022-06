Itinerari vasariani al Santo: percorso d'arte

Domenica 12 giugno alle ore 14.30 non perdere gli Itinerari vasariani al Santo; un percorso d'Arte unico sulle tracce di Giorgio Vasari - Artista e primo Storico dell’Arte italiano, un itinerario per scoprire una Padova che non hai mai visto!

l percorso si svilupperà tra la Basilica di Sant'Antonio, l'Oratorio di San Giorgio, la Scuola di Sant’Antonio, la Loggia e Odeo Cornaro.

Itinerario organizzato in collaborazione con TERRITORI® Unconventional Point of View.

Per prenotazioni: https://booking.turismopadova.it/#/esperienze/TRN/15700461-cfa6-418b-bedb-e33498b0ce0e/itinerari-vasariani--al-santo.

Per informazioni: