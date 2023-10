Ivan Grozny in "Kobane e Oltre: storie di reportage da Siria e Turchia" a LaFormaDeLibro

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/232866893123119/

Venerdì 27 ottobre sarà alla libreria LaFormaDeLibro IVAN GROZNY per un approfondimento sulle relazioni tra Siria e Turchia dalla guerra al terremoto, sotto forma di storie di reportage.

Modera l'incontro Sara Busato.

In questa serata straordinaria, esploreremo le esperienze affascinanti e avvincenti del reporter Ivan Grozny mentre documentava la resistenza eroica di uomini e donne curde in momenti critici della storia recente fino al terremoto che ha sconvolto Siria e Turchia di febbraio 2023.

La Resistenza a Kobane:

Inizieremo la serata esplorando il coraggioso reportage di Ivan Grozny Compasso dalla città di Kobane, quando il mondo intero guardava alle combattenti curde come simboli di resistenza, democrazia ed emancipazione. Attraverso immagini, racconti e testimonianze dirette, faremo un viaggio nel cuore della battaglia per Kobane e comprenderemo il significato storico di quella lotta. Di quella esperienza, la settimana con la resistenza della città simbolo del Rojava, Grozny Compasso ne ha fatto un libro edito da Agenzia X (2015) , "Kobane Dentro" e due documentari, "Puzzlestan" e "War is not over". Dalla Siria ha pubblicato per testate quali Repubblica, il Manifesto, Today.it e il periodico lituano Literatura Ir Mena e prodotto video reportage.

Continuare a documentare la Storia:

Dopo Kobane, Ivan Grozny Compasso ha continuato a seguire la situazione nel nord della Siria, nella regione nota come Rojava, e nelle aree della Turchia meridionale, dove è tornato periodicamente nel corso degli anni attraversando tutto il nord della Siria, continuando a documentare il conflitto in corso e le sfide affrontate dalla popolazione.

Una Guerra incessante:

La lotta contro l'ISIS potrebbe non essere più in prima pagina, ma Ivan Grozny Compasso ci mostrerà come la guerra e la resistenza, soprattutto curda, continuino ancora oggi.

Dopo la presentazione di Compasso, avremo l'opportunità di porre domande e avviare una discussione sulla situazione attuale in Siria e Turchia, così come sul ruolo dei media nel documentare queste storie vitali.

Ivan Grozny Compasso è un giornalista e reporter, noto per il suo coraggio e la sua dedizione nel portare alla luce storie che spesso sfuggono all'attenzione del mondo. Nel 2014, è stato l'unico giornalista a entrare nella città di Kobane durante l'assedio dell'ISIS, fornendo un resoconto dettagliato della resistenza coraggiosa dei curdi contro la violenza del Califfato.

