Ivan Scalfarotto presenta "La versione di Ivan. Storia di un resistente negli anni del populismo" al Libraccio

Nella mattina di sabato 21 gennaio, alle ore 10.30, presso la Libreria Libraccio, in via Altinate 63, il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, interverrà per presentare il proprio libro, La versione di Ivan. Storia di un resistente negli anni del populismo (La nave di Teseo, 2022). L'evento è stato organizzato dalla sezione padovana di Italia Viva. Ad arricchirlo contribuiranno l'ex deputata, Sara Moretto e l'avvocata Federica Borrelli, mentre a moderarlo interverrà il giornalista televisivo, Carlo della Mea.

Il testo indaga, attraverso l'esperienza diretta del senatore, oggi alla sua terza legislatura, il preoccupante dilagare del populismo nella vita e nel dibattito politico italiani e l'argine a tale deriva che l'azione di forze politiche quali Italia Viva ha cercato di rappresentare.

Ivan Scalfarotto, già Sottosegretario di Stato, oggi senatore di Italia Viva: «Quando si confondono le aule parlamentari con le piazze, quando la trattativa lascia il posto al comizio, quando si preferisce la testimonianza al risultato significa che la politica si trova in uno stato comatoso e che ci si è consegnati al populismo».

Silvia Ruzzon e Giancarlo Piva, coordinatori provinciali di Italia Viva: «La scelta del senatore Scalfarotto di inserire Padova fra le tappe di presentazione del suo libro ci inorgoglisce e testimonia la sempre maggiore centralità del nostro territorio in ottica nazionale, oltre alla vitalità della nostra sezione. Ricordiamo che il mese scorso era venuto in città a presentare il suo libro lo stesso Matteo Renzi. E del resto a Padova il Terzo Polo ha ottenuto un grande risultato alle elezioni politiche di settembre, diventando il terzo partito più votato.

