Jack Savoretti live al Gran Teatro Geox

Parte dall'Italia Europiana Live

3 marzo 2022

Gran Teatro Geox, Padova

Il cantautore italo-britannico Jack Savoretti sara? in concerto (esclusiva per il Nord Est ) al Gran Teatro Geox di Padova il prossimo 3 Marzo 2022. Si tratta di un gradito ritorno dopo il grande concerto che ha entusiasmato pubblico e critica nell’aprile 2019. Si aggiunge cosi? un altro importante artista internazionale dopo l’annuncio dei Simply Red (a Padova il 15 dicembre 2022) confermando la citta? patavina come il centro della musica internazionale del Nord est.

L’annuncio del tour, che tocchera? poi anche altri stati tra cui Olanda, Inghilterra e Svizzera, arriva a pochi giorni dall’uscita di “Europiana”: un album che vuole far ballare, sorridere e ricordare, grazie ad un sound vintage ma allo stesso tempo moderno. Il titolo e? infatti utilizzato dall’artista proprio per racchiudere e raccontare l’eleganza e lo stile romantico europeo, in particolare quello di Italia e Francia degli anni '60/'70. Le spiagge dorate, il cielo limpido, la musica del piano bar e un bicchiere di vino al tramonto sono le suggestioni che il nuovo album di Jack Savoretti, unico nel suo genere, porta con se?. Nostalgico ma attuale, non si limita infatti a raccontare le esperienze dell’artista, ma si arricchisce di altri personaggi e di concetti piu? ampi, di cui l’artista si fa portavoce.

Anticipato da “Who’s Hurting Who” feat. Nile Rodgers, “Europiana” ha preso vita nella casa dell’artista, in cui lui e la sua band si sono riuniti per scrivere l’album, trasformando il salotto in uno studio di registrazione e racchiudendo un sentimento genuino di condivisione e complicita?. Centrale all’interno dei testi e? l’elemento della famiglia e del suo valore, riscoperto una volta in piu? da Jack Savoretti nel periodo di pausa dopo i due anni piu? intensi della sua carriera. Un concetto che l’ascoltatore puo? ritrovare nella decisione di far registrare i cori di ben tre brani alla moglie e ai figli, che hanno preso cosi? attivamente parte all’album, arrangiato dal violinista e grande amico Phil Granell. La produzione e? stata affidata al celebre produttore Cam Blackwood, che aveva gia? lavorato alla realizzazione di “Singing to Strangers”. Il nuovo album diventa cosi? il manifesto di un nuovo percorso musicale, a cui l’artista ha voluto dare un nome ed una forma precisa nelle 11 tracce registrate nei celebri studi di Abbey Road proprio a 90 anni dalla creazione dei mitici studios.

Il tour e? prodotto da VIVO CONCERTI in collaborazione con CONCERTO MUSIC. La data al Gran Teatro Geox di Padova e? organizzata e promossa da ZED! I biglietti sono disponibili da oggi per il Fans Club e dalle 11 di venerdi? 2 luglio sui circuiti tradizionali su Ticketmaster e Ticketone. Posti a sedere versione teatrale a partire da 30 euro.

