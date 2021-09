"Jam at the Park", i martedì di settembre in musica al Campo dei girasoli

Esprimersi liberamente in un contesto valorizzante, creare una comunità di artisti, fare la conoscenza di altri musicisti, crescere un momento di condivisione musicale: sono questi gli obiettivi di Jam at the Park a cura di Play in collaborazione con Campo dei Girasoli.

Il palco aperto a chiunque vorrà esibirsi

Una serie di eventi musicali all’interno dei quali il palco, allestito e aperto a chiunque vorrà esibirsi, diventerà il punto determinante delle serate che inizieranno martedì 7 settembre alle 19.30 al Campo dei Girasoli di Via Bainsizza.

Primo appuntamento

Il primo appuntamento è in compagnia di Alberto Lincetto al piano; Stefano Cosi alla batteria e Alberto Zuanon al contrabbasso e con chiunque aggiungersi. Infatti, a disposizione tutta la strumentazione per creare un momento di condivisione in musica aperto a tutti.

I prossimi martedì

Prossimi appuntamento martedì 14 settembre con Alberto Lincetto al piano; Stefano Cosi alla batteria, Riccardo di Vinci al contrabbasso e Michele Polga al Sax.

Seguiranno poi le date di martedì 21 e 28 settembre.

