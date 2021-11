Jaspers live al Greenwich Pub di Curtarolo

Jaspers, gruppo con varie influenze artistiche e musicali, spesso definiti una concept band in maschera, che porta sul palco una sorta di opera rock theatre, degli show ironici e molto coinvolgenti.

Dai primi anni di attività ad oggi la band porta la sua musica in tutta Italia, suona e collabora con diversi artisti e produttori italiani, per poi approdare come cast della trasmissione RAI "Quelli che il calcio".

Concerto il 20 novembre 2021 alle ore 21.30.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA AL NUMERO: 049 557097

APERTURA CUCINA ORE 18

INIZIO CONCERTO ORE 21.30

Coperto Live: 5 euro

Web: https://www.jaspersofficial.net.